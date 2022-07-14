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Yiyeceğe ortak olmak isteyen tilki, kediyi kızdırdı

Karabük’ün Ovacık ilçesinde bir evin önünde yiyeceğe ortak olmak isteyen tilki, kedinin saldırısına uğradı.

Çevre 14.07.2022, 10:49
Yiyeceğe ortak olmak isteyen tilki, kediyi kızdırdı

Karabük’ün Ovacık ilçesinde bir evin önünde yiyeceğe ortak olmak isteyen tilki, kedinin saldırısına uğradı.

İlçeye bağlı Ganibeyler köyünde Ramazan Işık ve ailesi evlerinin önüne kediyi beslemek için yiyecek bıraktı. O sırada aç olduğu için evin önüne kadar gelen bir tilki, kedinin yiyeceğine ortak olmak isteyince tebessüm ettiren görüntüler ortaya çıktı. Her defasında yiyeceğe yaklaşmak isteyen tilki, kedinin saldırısına uğradı. İşi inada bindiren tilki sonunda yiyecekten bir parça alarak olay yerinden uzaklaşırken o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

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