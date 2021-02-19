Yırtıcıların yemlerini yediği anlar fotokapana yansıdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) tarafından yaban hayatındaki yırtıcılar için yapılan yemleme çalışması sonrası kurt, tilki ve kartal gibi hayvanların getirilen yemleri yeme anları fotokapanlar tarafından görüntülendi. DKMP 5. Bölge Afyonkarahisar Müdürlüğü tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntü ise büyük ilgi gördü.

DKMP ekipleri Afyonkarahisar ile birlikte yurt genelinde yaban hayatındaki yırtıcılar için yemleme çalışması yaptı. Çalışmanın ardından fotokapanlara takılan görüntüler sosyal medyada klip halinde paylaşılırken, görüntülerde kurt, tilki, kartal, şahin, ayı ve yaban domuzu gibi hayvanların yemlerini iştahla yedikleri gözlendi. DKMP 5. Bölge Afyonkarahisar Müdürlüğünün sosyal medya hesabından ‘zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarına destek olmak maksadıyla genel müdürlüğümüzce ülke genelinde yemleme faaliyetlerine devam ediyoruz’ başlığı ile paylaştığı ve fotokapan görüntülerinden oluşan klip binlerce kez izlendi. Gece ve gündüz çekilen görüntülerde yaban hayvanlarının yemleri yerken sürekli çevrelerini kontrol etmeleri ise dikkatlerden kaçmadı.