Yirce kayın ormanı ziyaretçilerine tablodaymış hissi yaşatıyor

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylasında bulunan Yirce kayın ormanları sonbahar mevsiminde ziyaretçilerine yağlı boya tablo içindeymişçesine görsel şölen sunuyor.

Adana’da 1800 rakımlı Göller Yaylasındaki Yirce kayın ormanı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Sonbaharla birlikte yeşilden sarıya ve kahverengiden kırmızıya dönen tonları ile ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunan ormandaki dev kayın ağaçlarının simetrisinin yanında sararan çınar yapraklarının rüzgarda dökülmesi de ziyaretçilerine adeta göz kamaştırıcı bir şölen sunuyor. Ormanın dokusuyla bütünleşen vargit çiçekleri de halı gibi toprağı kaplayarak ziyaretçilerine muhteşem bir seremoni sergiliyor.

Adana’ya çevre illerden gelen yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan orman, özellikle fotoğraf safarilerine ev sahipliği yapıyor. Fotoğraf tutkunları, doğanın rengarenk tonları objektiflerine en güzel şekilde yansıtmak için deklanşöre basıyor.

"Doğaya sadece ayak izimizi bırakıyoruz"

Adana’dan 160 kişilik doğasever ile fotoğraf ve doğa gezisi düzenleyen ekstrem doğa spor gurubu yöneticisi Yaşar Nalyapan, Yirce kayın ormanını gezmek için en doğru takvimde olduklarını söyledi.

160 kişiden oluşan bir kafile ile bu eşsiz güzelliğe tanıklık ettiklerini belirten Nalyapan, “Adana’da sonbahar için çok güzel parkur var. Parkurumuzda kayın ağaçlarının en yoğun olduğu alanlar yer alıyor. Gelenler hayran kalıyor. Yirce kayın ormanı kebap gibi parkur diyoruz biz bir daha bir daha gelinse de görselliğe hayranlık artıyor. 160 doğasever ve fotoğrafçı grubu ile geldik. Renkler doğanın tonları muhteşem. Biz de çevremizi temiz tutarak doğaya sadece ayak izimizi bırakarak doğa gezimizi sürdürüyoruz” dedi.

Adana’da sonbahar manzarası ile tek

Fotoğraf çekimleri için doğa gezisine katılan fotoğrafçı Gamze Bozkaya ise Türkiye’nin birçok yerini görmesine rağmen Yirce kayın ormanının eşsiz manzarasının tek olduğunun altını çizdi. Bozkaya, “Adana’nın en sevilen yerlerini liste yapmıştım. Belemedik, Aladağ ve en son Yirce kayın ormanı var. Şehir dışından gelenler için uzak olsa da fotoğraf için muhteşem bir görsel var. Buraya geldiğinizde ışığı doğru kullandığınızda ulusal ve uluslararası yarışmalara katılabileceğiniz muhteşem fotoğraflar ortaya çıkıyor. Türkiye’nin birçok yerini gezdim, gezdiğim yerleri kıyasladığımda eşi benzeri yok diyebilirim. Adana’da kayın ormanlarının bulunduğu tek yer Kozan Yirce diyebilirim” şeklinde konuştu.

Doğa turuna gelen vatandaşlar da renk cümbüşünün adeta gözlerine bayram ettirdiğini ve manzaraya hayran kaldıklarını ifade ederek, Yirce kayın ormanlarının görülmesi gereken yerler listesinde ilk sırada olması gerektiğine vurgu yaptılar.