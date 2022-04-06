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Yıllarca TSK’da vatan için çalıştı emeklilik keyfini çocuklarla yaşayacak

Çocuklara hayvan sevgisi, sorumluluk bilinci ve milli duyguları aşılamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ’Can Dostum’ Projesi’nde yıllarca Türk Silahlı Kuvvetler bünyesinde görev alan ve hizmet süresi dolan Asel isimli Golden Retriever cinsi köpek bundan sonra Manisa’daki bir köy okulu öğrencilerinin en iyi arkadaşı olacak.

Çevre 06.04.2022, 12:28
Yıllarca TSK’da vatan için çalıştı emeklilik keyfini çocuklarla yaşayacak

Çocuklara hayvan sevgisi, sorumluluk bilinci ve milli duyguları aşılamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ’Can Dostum’ Projesi’nde yıllarca Türk Silahlı Kuvvetler bünyesinde görev alan ve hizmet süresi dolan Asel isimli Golden Retriever cinsi köpek bundan sonra Manisa’daki bir köy okulu öğrencilerinin en iyi arkadaşı olacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Can Dostum’ Projesi’ çerçevesinde Sancaklıbozköy 75. Yıl İlköğretim Kurumları’nda eğitim gören çocuklara daha önce TSK’da görev yapan Asel isimli Golden Retriever cinsi köpeği teslim etti. Çocuklar, okul bahçesinde yeni yuvasına kavuşan Asel’i büyük bir heyecanla karşılarken programda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Eğitmeni Serhan Karabey Doğru eşliğinde gösteri ve terapi köpeği Spil’in sergilediği hünerler çocuklardan büyük alkış aldı. Programa, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Veteriner İşleri Şube Müdürü İsmail Çam, Sancaklıbozköy 75. Yıl İlköğretim Kurumları Okul Müdürü Mutlu Güneş, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Proje devam edecek

Hayata geçirdikleri proje hakkında İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, “Can Dostum projesi Sancaklıbozköy Okulunda devam ediyor. Bu projedeki asıl amaçlarımızdan biri doğru hayvan sahiplenme ve hayvan sahiplenme ile ilgili çocuklarımızın, gençlerimizin bu bilince, bu farkındalığa ulaşarak, hayvan sahiplenebilecek sorumlulukların bilincinde olabilmelerini sağlamak. Bir hevesle alınan hayvanlarımızın sonrasında aile ile gerekse çocukla uyum sağlayamayarak sonu sokakta hüsranla sonuçlanmaması için çalışıyoruz. Çocuklara burada hayvan sahiplenmenin ne demek olduğunu, onun beslenmesini, öz bakımını gerek fiziksel aktivitelerini gözlemleyerek hayvan sahiplenmeye hazır olup olmadığıyla ilgili hem hayvanları tanımak hem onlara sevgiyle yaklaşmak ve sonu hüsranla bitmemesi için bir proje başlattık. Bu projemizdeki köpeğimizin ismi Asel. Asel daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmış, hizmet süresi sona ermiş, sonrasında aktif görevlerde yer almak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesine verilmiş bir köpektir. Başkanımız Cengiz Ergün’ün de bizzat takip ettiği projemizin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bu projeyi Başkanımız Cengiz Ergün’ün bizzat talimatıyla ve desteğiyle başladık. Bu projeyi yaparken çocukların doğru hayvan sevgisine ve hayvan sahiplenmeyle ilgili bilgi sahibi olması aynı zamanda bu vatan için görev yapan canlar için milli duygu ve düşüncelerin gelişmesiydi. İnşallah projelerimiz devam edecek. Projelerimiz devam edecek. Okullarımızdan gelen taleplere istinaden Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak çalışmayla belirlediğimiz okullarda bunları gerçekleştireceğiz” dedi.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy 75. Yıl İlköğretim Kurumları Müdürü Mutlu Güneş, “Destekleri için Cengiz Ergün’e ve proje çerçevesinde okulumuza gelen yetkililere teşekkür ediyoruz. Asel’imiz ve öğrencilerimiz mutlu bir şekilde devam edecekler. Biz hayvansever bir okuluz. Yan tarafta kazlar, ördekler, tavuklar, tavşanlar var. Asel de buraya çok yakışacak.” şeklinde konuştu.

Okulun 4. sınıf öğrencilerinden Özgüm Asel Özer, “Okulumuza köpek geldiği için çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımızla teneffüste fazla vakit geçiremiyorduk artık köpekle birlikte çok daha fazla vakit geçireceğiz” diyerek yeni dostlarını çok sevdiklerini belirtti.

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