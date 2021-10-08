Yıldızeli Kaleköy Göleti Sivas’a can suyu olacak

Devlet Su İşleri Genel (DSİ) Müdürlüğü tarafından Sivas’a yapılan Yıldızeli Kaleköy Göleti’nde çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Gölet bittiği zaman 236 bin metreküp su depolayacak.

DSİ, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Sivas’ta yapımı devam eden Yıldızeli Kaleköy Göleti’nde de çalışmalar son hızıyla devam ediyor.

“Türkiye’nin ekonomisine 1 milyon 405 bin 174 TL katkı sağlayacak”

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Çalışmaları devam eden Sivas Yıldızeli Kaleköy Göleti’nin tamamlanması ile gölette depolanacak su ile bin dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Gölet gövde kazıları, ulaşım ve malzeme taşıma yolları, derivasyon kondüvisi ve dolusavak kazı imalatları tamamlandı. Gölette gövde dolgusu imalatları ve dolusavak beton imalatlarına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 23.50 metre ve su depolama kapasitesi 236 bin metreküp olan Sivas Yıldızeli Kaleköy Göleti’nin tamamlanması halinde 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 405 bin 174 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir’ ifadelerini kullandı.