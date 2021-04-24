Yıldız: “Taşkın riskini azaltmaya devam ediyoruz”

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, DSİ’nin Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde inşaatı devam eden yatırımları yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen seviyeler hakkında bilgi aldı.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ve beraberindeki heyet Gaziantep ilinde Belkıs Nizip Anakanalı, Kayacık Sulaması ile Kahramanmaraş ilinde Kılavuzlu Sulama inşaatlarında devam eden çalışmaları inceleyerek, şantiyelerde projede gelinen seviyeler hakkında bilgi aldı. İncemelere Genel Müdür Yıldız’ın yanı sıra, Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanı Ali Gökyel, Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanı Dr. Ayhan Koçbay, DSİ Kahramanmaraş 20’inci Bölge Müdürü Sadullah Seven ile teknik ekip ve yüklenici firma yetkilileri katıldılar.

“Taşkın riskini azaltmaya devam ediyoruz”

İncelemelerinin ardından açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ‘’DSİ olarak Gaziantep ve Kahramanmaraş illerimize yaptığımız yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyoruz. Devam eden yatırımlarımızın durumlarını yerinde görmek için bugün ekibimiz ile birlikte Gaziantep ilinde Belkıs Nizip Pompaj Sulaması BS Anakanalı, Kayacık Sulaması ile Kahramanmaraş ilinde Kılavuzlu Sulama inşaatlarında devam eden çalışmaları inceledik. Belkıs Nizip Pompaj Sulaması BS Anakanalı iyileştirme çalışmalarımız devam etmektedir. İş kapsamında 35 bin dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır” dedi.

“Yıllık 50 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmasını hedeflemekteyiz”

Kayacık Sulaması’ndaki birinci kısım inşaatında da incelemelerde bulundukları ifade eden Başkan Yıldız, “Diğer taraftan Kayacık Sulaması birinci Kısım inşaatımızda incelemede bulunduk. Bilindiği üzere Kayacık Barajı Sulaması 2013 yılından itibaren işletmede olup Gaziantep ve Kilis illerinde 120 bin dekar arazinin sulaması yapılmaktadır. Tamamlayarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 12 Aralık 2020 tarihinde hizmete aldığımız Doğanpınar Barajında depolanacak su ile Kilis iline ait 39 bin 930 dekar arazi ile Gaziantep iline ait 40 bin 70 dekar olmak üzere toplam 80 bin dekar arazinin sulanması sağlanacaktır. İşte şimdiye kadar 18 bin dekar alanın şebeke imalatları tamamlanmış olup ana kanal ve şebeke imalatları devam etmektedir. İşin tamamlanması ile inşallah bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte milli ekonomiye yıllık 50 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmasını hedeflemekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesine ait 180 bin 10 dekar zirai arazinin modern sistem ile sulanması sağlanacaktır”

Kahramanmaraş ilinde de çalışmaların devam ettiğini belirten Yıldız, “Bugün son olarak Kahramanmaraş ilimizde de Kılavuzlu sulaması 2’inci Kısım işi kapsamında şantiyemizi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldık. Kahramanmaraş ilimizin bereketli topraklarına bereket katmak için sulama inşaatlarımız devam etmektedir. Kılavuzlu Sulaması 2’inci Kısım sulaması işi ile Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesine ait 180 bin 10 dekar zirai arazinin modern sistem ile sulanması sağlanacaktır. 2021 yılında ise 110 bin dekar arazide çalışmaları tamamlayarak sulamaya açmayı planlamaktayız. Projenin bütün bileşenlerinin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte milli ekonomiye inşallah yıllık 110 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmasını hedeflemekteyiz” şeklinde konuştu.