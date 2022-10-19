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Yıldırımın düşme anı kamerada
Osmaniye’de gece saatlerinde yıldırımın düşme anı kameraya yansıdı.
Çevre 19.10.2022, 10:58
Osmaniye’de gece saatlerinde yıldırımın düşme anı kameraya yansıdı.
Kadirli ilçesinde gece saatlerinde yağan sağanak öncesi, şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Yıldırımın ilçe merkezine yakın bir bölgeye düşme anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.
Düşen yıldırımın ardından ormanlık alanda küçük çaplı yangın çıktı. Yangın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.