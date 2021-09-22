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Yıldırım’ın dereleri temizleniyor

Yıldırım Belediyesi, ilçe genelinde dere temizliği çalışmalarına devam ediyor.

Çevre 22.09.2021, 11:41
Yıldırım’ın dereleri temizleniyor

Yıldırım Belediyesi, ilçe genelinde dere temizliği çalışmalarına devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Selçukbey Mahallesi’nde bulunan Selçukbey kanalı temizlendi. Bir buçuk kilometreden oluşan kanalda kosa ve budama da yapıldı. Dere temizliğinde ortaya çıkan atıklar bertaraf edildi. Dere yatağını tazyikli su ile yıkayan ekipler, etraflı bir temizlik yaptı.

Şehrin birçok noktasında temizlik yaptıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Özellikle sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaç yaprakları ve yabanî otlar çoğaldı. Çevremizi temiz tutmak, halk sağlığını korumak ve kent estetiğini sağlamak maksadıyla dere temizliği çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Derelerimizi her türlü kirlilikten arındırarak halk sağlığına yönelik tehditleri ortadan kaldıracağız. Yıldırım Belediyesi olarak derelerimize güzel bir görünüm kazandıracağız” şeklinde konuştu.

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