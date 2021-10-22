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Yıldırım’da hedef sıfır atık

Yıldırım Belediyesi, çocuklara ve gençlere çevre şuuru aşılamak için eğitim çalışmalarına ağırlık verdi.

Çevre 22.10.2021, 11:02
Yıldırım’da hedef sıfır atık

Yıldırım Belediyesi, çocuklara ve gençlere çevre şuuru aşılamak için eğitim çalışmalarına ağırlık verdi.

İlçe genelindeki okulları kapsayacak şekilde çalışmalarını yürüten Yıldırım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son olarak Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’nda seminer verdi. Seminerde çevre temizliği, küresel ısınma, geri dönüşüm, tüketilebilir ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi konular da öğrencilere bilgi verildi. Sosyal mesafe kuralları içerisinde gerçekleşen seminere 200’e yakın öğrenci katıldı.

Çevrenin, canlılar için büyük bir anlam ifade ettiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, dünyanın bugünün çocuklarına emanet edileceğine dikkat çekti. Oktay Yılmaz, “Doğal kaynakların hızla tükenmesi ve çevre kirliliğine bağlı olarak ortaya çıkan sıkıntılar küresel boyutta etkilerini gösteriyor. Bu sebeple daha sağlam bir doğa-insan ilişkisi için farklı çalışmalara imza atıyoruz. İşe ilk olarak çocuklarımıza çevre bilincini kazandırmakla başlıyoruz. Okullarda verdiğimiz seminerlerde bu çalışmanın bir parçası. Çevresini seven ve koruyan fertler yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.

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