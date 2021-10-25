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Yıldırım’da bir tarih daha ayağa kalkıyor

Yıldırım Belediyesi, 19. asırda Müslüman Türk iş adamlarının kurduğu ilk ipek tesisi olan Osman Fevzi Efendi İpek Fabrikası’nın köşk yapısını ayağa kaldırıyor.

Çevre 25.10.2021, 15:19
Yıldırım’da bir tarih daha ayağa kalkıyor

Yıldırım Belediyesi, 19. asırda Müslüman Türk iş adamlarının kurduğu ilk ipek tesisi olan Osman Fevzi Efendi İpek Fabrikası’nın köşk yapısını ayağa kaldırıyor.

Restorasyonun ardından Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi olarak Bursa’ya hizmet verecek tarihi yapıdaki çalışmalar düzenlenen raspa töreni ile başladı. Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi’nin hayırlı olmasını dileyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Değerlerin şehri Yıldırım sloganıyla yola çıktık. Bugün bu değerlerimizden birini daha ihya ederek Yıldırım’a kazandıracağız. Açacağımız Sosyal Yaşam Merkezi ile hem Osman Fevzi Efendi’nin adını yaşatacağız, hem de vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebileceği bir mekânı hizmete sunmuş olacağız. Ayrıca burada hayata geçireceğimiz kültürel ve sanatsal faaliyetler ile geçmişi geleceğe bağlayacağız. Aslına sadık kalarak ve tarihî dokusunu koruyarak ayağa kaldıracağımız yapıyı, Bursa’nın kültür, sanat ve sosyal hayatına önemli katkılar sunacak bir merkez hâline getireceğiz. Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi binamız 4 bin metrekarelik bir arsa üzerine kurulu, 350 metrekare tabanlı 4 katlı bir bina. Giriş katı ve bahçesiyle sosyal tesis olacak şeklinde hizmet vereceğimiz mekânın üst katlarında da sergi ve toplantı salonları yer alacak. Bu mekânı inşallah eylül ayında vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Törende konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, “Başkanımız göreve geldiği günden bu yana çok önemli projelere imza attı. Gerek kentsel dönüşüm çalışmaları, gerek spor tesisleri, gerek yeşil alan çalışmaları gerekse de böyle tarihi yapıları ayağa kaldıran projeleri ile Yıldırım’ın çehresini değiştiriyor. Ben bu çalışmalarından dolayı Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’ı tebrik ediyor ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Törene Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Atilla Ödünç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, Karaağaç Mahallesi Muhtarı Sema Pamukçular, Karaağaç mahalle sakinleri ve vatandaşlar katıldı.

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