Yıldırım’da atıklar sıfırlanıyor

Yıldırım Belediyesi, geri dönüşüme kazandırdığı atıklar ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Daha temiz ve yaşanabilir bir Yıldırım için çalışmalarını sürdüren ekipler, ambalâj, bitkisel yağ, elektronik, cam, pil ve lâstik atıklarını kaynağında ayrıştırarak, geri kazanılmasını sağladı.

Yıldırım Belediyesi, 2021 yılının ilk 5 ayında, bin 369 ton atık ambalâj, 2 bin 957 kilogram bitkisel atık yağ, 484 kilogram elektronik atık, 280 kilogram atık pil, 117 ton cam ambalaj atığı ve 431 adet ömrünü tamamlamış lâstiği geri dönüşüme kazandırdı.

Geri dönüşümün yaygınlaştırılması için birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “atık yağlarınız suya dönüşüyor” sloganıyla 1 litre atık yağ getiren vatandaşlarımıza 5 litre su hediye ediyoruz. Bu kampanya ile sınırlı olan su kaynaklarımızı koruyor, sularımızı zehirlemenin önüne geçmiş oluyoruz. Aynı zamanda atık ilâç toplama kampanyası ile de evlerde biriken ve kullanım ömrünü tamamlamış ilaçların yerleştirdiğimiz atık ilaç toplama kutularıyla eczaneler aracılığıyla toplanmasını sağlıyoruz. Bunun yanında ilçemizin birçok noktasına yerleştirdiğimiz mobil atık getirme merkezleri ile cam, plâstik, metal, kâğıt, elektrik elektronik, atık pil ve atık yağ bölmelerinden oluşan atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomimize katkı sağlamasını planlıyoruz” dedi.

Atıkların geri dönüşüme kazandırılması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Gelecek nesillerimizin sağlıklı koşullarda bir yaşam sürmeleri için geri dönüşüm konusunda hassas olmamız gerekiyor. Doğal kaynaklarımızın hızla tükenmeye başladığı ve çevre kirliliğinin arttığı bu dönemde, ne yazık ki çöp diyerek attığımız birçok geri kazanılabilir atık, doğada yıllar boyunca yok olmuyor ve toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirletiyor. Bizler Yıldırım Belediyesi olarak sıfır atık projesi kapsamında atık ilâç, atık yağ, atık pil ve benzeri atıkları topluyoruz. Elimizden geldiğince çevreye duyarlı projelerimizle insanlığı tehdit eden durumların önüne geçiyoruz. Siz hemşehrilerimizden de bu konuda duyarlı olmalarını bekliyorum ve hepimizin ortak sorunu olan çevre kirliliği ile birlikte mücadele etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.