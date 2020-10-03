Yıldırım’da anne ve çocuklara eğitim

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki çocuklara ve annelere yönelik eğitimlerini sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Hançerli Hamamı’nda, çocuklar ve anneleri için ‘Çocuklarda Büyüme ve Gelişmede, Pandemi Döneminde Bağışıklık Sisteminin Güçlendirilmesinde ve Hastalıklardan Korunmada Sağlıklı Beslenmenin Rolü’ konulu eğitim düzenledi. Hançerli Hamamı bahçesinde sosyal mesafe ve maske başta olmak üzere salgın tedbirlerine uyularak gerçekleşen eğitimin ardından, miniklere elma ve süt dağıtıldı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, miniklerin sağlıklı gelişimleri noktasında gereken desteği ailelere sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.