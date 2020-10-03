banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Kadın cinayetleri yüzde 29 düştü
Kadın cinayetleri yüzde 29 düştü
Halk Tv Enver Aysever ile yolları neden ayırdı?
Halk Tv Enver Aysever ile yolları neden ayırdı?
Turizmde yaz dönemi hasatsız geçti
Turizmde yaz dönemi hasatsız geçti
Fenerbahçe Arjantinli yıldızı İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe Arjantinli yıldızı İstanbul’a getiriyor

Yıldırım’da anne ve çocuklara eğitim

YILDIRIM BELEDİYESİ ÇOCUK VE ANNELERİ EĞİTİYOR

Çevre 03.10.2020, 15:24
2
Yıldırım’da anne ve çocuklara eğitim

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki çocuklara ve annelere yönelik eğitimlerini sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Hançerli Hamamı’nda, çocuklar ve anneleri için ‘Çocuklarda Büyüme ve Gelişmede, Pandemi Döneminde Bağışıklık Sisteminin Güçlendirilmesinde ve Hastalıklardan Korunmada Sağlıklı Beslenmenin Rolü’ konulu eğitim düzenledi. Hançerli Hamamı bahçesinde sosyal mesafe ve maske başta olmak üzere salgın tedbirlerine uyularak gerçekleşen eğitimin ardından, miniklere elma ve süt dağıtıldı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, miniklerin sağlıklı gelişimleri noktasında gereken desteği ailelere sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
az bulutlu
Namaz Vakti 03 Ekim 2020
İmsak 05:31
Güneş 06:56
Öğle 12:58
İkindi 16:13
Akşam 18:50
Yatsı 20:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Hatayspor 3 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Göztepe 4 6
8. Kayserispor 4 6
9. Fenerbahçe 3 5
10. Trabzonspor 4 5
11. Konyaspor 2 4
12. Beşiktaş 3 4
13. Sivasspor 3 4
14. Malatyaspor 4 4
15. Kasımpaşa 3 3
16. Gaziantep FK 4 3
17. Çaykur Rizespor 4 2
18. Ankaragücü 3 1
19. Gençlerbirliği 2 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Tuzlaspor 4 8
3. Altay 4 7
4. Adana Demirspor 3 7
5. Ankara Keçiörengücü 4 7
6. Altınordu 3 6
7. Samsunspor 3 5
8. Adanaspor 3 5
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bursaspor 4 4
11. Bandırmaspor 4 4
12. Giresunspor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Chelsea 4 7
5. Aston Villa 2 6
6. Arsenal 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Crystal Palace 4 6
9. Tottenham 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Getafe 3 7
2. Valencia 4 7
3. Real Madrid 3 7
4. Villarreal 4 7
5. Barcelona 2 6
6. Sevilla 2 6
7. Real Betis 4 6
8. Cádiz 4 6
9. Granada 3 6
10. Real Sociedad 4 5
11. Celta de Vigo 4 5
12. Atletico Madrid 2 4
13. Eibar 5 4
14. Levante 3 3
15. Osasuna 3 3
16. Athletic Bilbao 3 3
17. Huesca 4 3
18. Elche 2 3
19. Real Valladolid 5 2
20. Deportivo Alaves 4 1