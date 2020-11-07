Yıldırım Belediyesi yaptığı düzenlemeyle trafiği rahatlatacak

Yıldırım Belediyesi ilçenin trafiğini rahatlatacak düzenlemelere devam ediyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “2020 Fen İşleri Yılı’ doğrultusunda Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gece saatlerinde Çınarönü-Vakıf Kavşağı’nda yürütülen kavşak düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi. Ulaşımdaki konforu rahatlatmak amacıyla gece gündüz demeden özveri ile çalışmalarını sürdüren personeli Çınarönü-Vakıf Kavşağı’nda ziyaret ederek kolay gelsin dileklerini ileten Başkan Oktay Yılmaz, mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Kent trafiğinin daha güvenilebilir ve konforlu bir şekilde olmasını sağlamak adına bölgede yeni bir düzenlemeye gittiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Burada yer alan kavşak noktası Çınarönü ve Vakıf Mahallelerimizin giriş çıkışını sağlayan alternatif yollardan bir tanesi. Toplu taşıma araçlarının bu güzergâhı kullanması sebebiyle de zaman zaman yoğunluğun yaşandığı bir güzergâhtı. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde ise trafik sıkışıklığı ve karmaşası yaşanıyordu. Bizde yaşanılan bu karmaşayı önlemek için Yakın Çevre Yolu’ndaki Çınarönü-Vakıf Kavşağı’nda bir kavşak düzenlemesi çalışması başlattık. Trafik düzeni ve yol güvenliği tedbirlerini alarak kavşağı daha güvenli hale getirip trafik karmaşasını da ortadan kaldırdık. Daha konforlu yolları vatandaşlarımızla buluşturmak için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Tüm mesaimizi, tüm imkânlarımızı ve tüm birikimimizi sevdamız olan Yıldırım için kullanıyoruz. Her şey hemşerilerimizin rahatı ve mutluluğu için” dedi.