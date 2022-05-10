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Yılda bir kez açıyor, koparılmasının cezası 109 bin lira

Manisa’ya özgü bir tür olan, Spil Dağı Milli Parkı’nda yetişen ’Manisa Lalesi’ (Tulipa orphanidea), havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı. Yılda sadece bir kez açan koruma altındaki Manisa lalesini koparanlara, 109 bin 593 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Çevre 10.05.2022, 15:05
Yılda bir kez açıyor, koparılmasının cezası 109 bin lira

Manisa’ya özgü bir tür olan, Spil Dağı Milli Parkı’nda yetişen ’Manisa Lalesi’ (Tulipa orphanidea), havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı. Yılda sadece bir kez açan koruma altındaki Manisa lalesini koparanlara, 109 bin 593 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Manisa’nın 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı koruma altındaki Manisa laleleriyle renklenirken, laleleri koparmanın cezası ise 109 bin 593 TL olarak belirlendi. Deniz seviyesinden bin 700 metreye kadar geniş bir yükselti aralığında yayılış gösteren Manisa lalesi, bahar aylarında havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açmaya başladı. Yaklaşık 20 gün canlı kalabilen Manisa lalesi, özellikle doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı oluyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4’üncü Bölge Müdürü Adil Şencan, nesli tehlike altında bulunan Manisa lalesinin korunması için 2015 yılında Manisa lalesi (Tulipa orphanidea) için Tür Eylem Planı hazırlatıldığını ve bu çerçevede tür izleme çalışmaların halen Bölge Müdürlüğünce yapıldığını ifade etti.

Manisa Lalesinin baharın da müjdecisi olduğunu söyleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar 4’üncü Bölge Müdürü Adil Şencan, “Doğa Koruma Milli Parklar Manisa Bölge Müdürlüğü olarak, baharın habercisi olan Manisa Lalelerinin doğuşunu inceliyoruz. Manisa Laleleri baharı bize haber verdiği endemik bitki türlerinden bir tanesi. Sadece Manisa’ya özgü bir türümüz. 20 günlük bir süre içerisinde yılda bir defa çiçek veriyor. Bu çiçek bin 517 metre rakımlı Manisa Spil Dağı Milli Parkının endemiklerinden bir tanesi. Bu türler doğada koruma altında olan türlerdir. Doğada koruma altına bulunan türlerin koparılması doğadan yok edilmesinin cezası 109 bin TL. Bu 109 bin TL idari para cezasına maruz kalmamak ve doğayı korumak, endemik türlerin gelişimini sağlamak için herkesi bu konuda hassas olmaya davet ediyorum” dedi.

“Manisa Lalesi korunduğu takdirde daha geniş alanlara yayılıyor”

Manisa Lalesinin korunduğu takdirde daha geniş alanlara yayıldığını gözlemlediklerini belirten Şencan, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak 2015 yılında biz Manisa Lalesinin geliştirilmesi, devamlılığının sağlanması ve alanının çoğaltılması amacıyla bir eylem planı yaptık. Bu eylem planı çerçevesinde her yıl eylem planlarının sonuçlarını da paylaşıyoruz. Burada sevindirici olarak şunu gördük; Manisa Lalesi korunduğu takdirde gelişimini daha geniş alanlara yaydığını gözlemledik. Manisa Lalesi, Spil Dağı Milli Parkı haricinde Yuntdağı etekleri, Gölmarmara civarlarında ve üst taraflarında gözleniyor. Önemli olan da bunu korumak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçmiş yıllarda lalelere zarar verenlere cezaların kesildiğini hatırlatan Şencan, bu yıl henüz kimseye ceza kesilmediğini söyledi.

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