banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu
Süper Lig'de ilk yarı sona erdi
Süper Lig'de ilk yarı sona erdi
Meteoroloji uyardı! 3 bölgede sağanak yağış görülebilir
Meteoroloji uyardı! 3 bölgede sağanak yağış görülebilir

Yılbaşı öncesi çam ağaçlarına özel koruma

Burdur’da yılbaşı kutlamaları için izinsiz ağaç kesilmesinin önüne geçmek amacıyla orman muhafaza memurlarının fidan nöbeti devam ediyor. Memurlar kaçak, izinsiz ağaç kesilmemesi için yeni yıla ‘fidan nöbeti’ tutarak girecek.

Çevre 28.12.2021, 10:06
Yılbaşı öncesi çam ağaçlarına özel koruma

Burdur’da yılbaşı kutlamaları için izinsiz ağaç kesilmesinin önüne geçmek amacıyla orman muhafaza memurlarının fidan nöbeti devam ediyor. Memurlar kaçak, izinsiz ağaç kesilmemesi için yeni yıla ‘fidan nöbeti’ tutarak girecek.

Burdur Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, çam fidanlarının yılbaşı eğlencelerine kurban gitmemesi için günler öncesinden seferberlik başlattı. Orman muhafaza memurları, sorumluluk alanlarındaki bölgelerde önlemleri arttırarak çam ağacı nöbetini sürdürüyor. Bazı kişiler yeni yılda süslemek amacı ile çam ağaçlarının izinsiz, kaçak olarak kesiyor. Muhafaza memurları, yasak kesimleri engellemek için ormanlık alanlarda adeta kuş uçurtmuyor. Memurlarının korudukları alanlar drone ile görüntülendi.

Ağaçlar 7 gün 24 saat korunuyor

Genç fidanların kesilmesi veya sökülmesinin tespiti durumunda adli ve idari yaptırım uygulandığını belirten Burdur Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş, yılbaşı öncesi müdürlük önünde fidan dağıtım gerçekleştireceklerini söyledi. Genç fidan nöbeti ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Burdur Orman İşletme Müdürü Karataş, “Burdur Orman İşletme Müdürlüğümüz 2021 programında yaklaşık 750 hektar alanda toplam 750 bin adet fidan dikilmiştir. Aynı zamanda 50 bin adet de kızılçam, karaçam, defne ve lavanta gibi türlerde fidanlarımız ücretsiz dağıtılmıştır. 2022 yılı programı kapsamında, yaklaşık 800 hektar alanda 800 bin adet değişik türlerde fidan dikimi yapılacaktır. Malum, yılbaşı yaklaştığı için ormanlarımızda yılbaşı ağacı yapmak üzere fidanlarımızın sökülmemesi, aynı zamanda ağaçların izinsiz olarak kesilmemesi için Burdur Orman İşletme Müdürlüğü Orman Muhafaza memurlarımız, 7 gün 24 saat koruma faaliyetlerini yapmaktadırlar” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8