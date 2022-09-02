Yılanların yuva yaptığı evlerinde uyuyamıyorlar
Ağrının Taşlıçay ilçesi, Samanyolu köyüne bağlı İnanlı mezrasındaki evlerde, yılanlar yuva yaparak halkı tedirgin ediyor.
Ağrının Taşlıçay ilçesi, Samanyolu köyüne bağlı İnanlı mezrasındaki evlerde, yılanlar yuva yaparak halkı tedirgin ediyor.
Mezra halkını sabahlara kadar uyutmayan yılanların temizlenmesi için, Tarım müdürlükleri, Afat ve diğer kurumlara başvuran köylüler için çözüm aranıyor.
Her gün 3 veya 4 tane yılan gören köylüler, evlerinde sık sık tezek yakarak dumanla yılanları kovmaya çalışıyorlar.
Yetkililerden yardım isteyen mezra halkı, Özelikle çocukların çok etkilendiklerini ve korktuklarını belirttiler.
Konu ile ilgili konuşan köy halkından Cihan Arslan Evlerinde 6 yılan olduğunu bunlardan 2 tanesini öldürdüklerini ve yılan sayılarının her yıl artığını belirtti.
Arslan, yılan konusunda bir çözüm bulunamaması durumunda köylülerin evlerini taşıyacaklarını belirtti.
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