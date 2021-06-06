Yılan değil, kertenkele

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde sıcakların başlamasıyla birlikte yılana benzeyen ‘Oluklu kertenkele’ doğada görülmeye başlandı. Zararsız olan oluklu kertenkelenin yılan sanılarak öldürülmemesi için vatandaşlar uyarıldı.

Son olarak Muratlı Devlet Hastanesi bahçesinde oluklu kertenkele ile karşılaşan vatandaşlar, oluklu kertenkeleyi kendilerine zarar gelmeyecek doğal bir alana bıraktı. Zararsız olan bu kertenkelelerin öldürülmemesi için hayvan severler vatandaşları uyardı.

Halk arasında ’kör yılan’ olarak da bilinen oluklu kertenkelelerin yılana benzediği için öldürüldüğünü kaydeden Veteriner Hekim Melis Destan ise, oluklu kertenkelelerin insanlara zarar vermeyip; çekirge, salyangoz ve küçük böceklerle beslendiklerini anımsatarak; ekolojik denge içinde önemli işlevlerinin olduğunu vurguladı.

Öte yandan, besin zincirinde böcekleri tükettiği için çiftçilere de büyük yararları bulunan oluklu kertenkelelerin yapılaşmaların arasında kaldıklarında oralardan alınıp mutlaka doğal bir alana bırakılmaları istendi.