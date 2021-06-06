banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...

Yılan değil, kertenkele

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde sıcakların başlamasıyla birlikte yılana benzeyen ‘Oluklu kertenkele’ doğada görülmeye başlandı. Zararsız olan oluklu kertenkelenin yılan sanılarak öldürülmemesi için vatandaşlar uyarıldı.

Çevre 06.06.2021, 16:50
Yılan değil, kertenkele

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde sıcakların başlamasıyla birlikte yılana benzeyen ‘Oluklu kertenkele’ doğada görülmeye başlandı. Zararsız olan oluklu kertenkelenin yılan sanılarak öldürülmemesi için vatandaşlar uyarıldı.

Son olarak Muratlı Devlet Hastanesi bahçesinde oluklu kertenkele ile karşılaşan vatandaşlar, oluklu kertenkeleyi kendilerine zarar gelmeyecek doğal bir alana bıraktı. Zararsız olan bu kertenkelelerin öldürülmemesi için hayvan severler vatandaşları uyardı.

Halk arasında ’kör yılan’ olarak da bilinen oluklu kertenkelelerin yılana benzediği için öldürüldüğünü kaydeden Veteriner Hekim Melis Destan ise, oluklu kertenkelelerin insanlara zarar vermeyip; çekirge, salyangoz ve küçük böceklerle beslendiklerini anımsatarak; ekolojik denge içinde önemli işlevlerinin olduğunu vurguladı.

Öte yandan, besin zincirinde böcekleri tükettiği için çiftçilere de büyük yararları bulunan oluklu kertenkelelerin yapılaşmaların arasında kaldıklarında oralardan alınıp mutlaka doğal bir alana bırakılmaları istendi.
Yorumlar (0)
banner422
24°
parçalı az bulutlu