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Yıkılması planlanan 64 yıllık köprü esnafına tebligatlar ulaştı

Zonguldak’ta 64 yıl önce inşa edilen Fevkani Köprüsü’nün 15 Ağustos 2022 tarihine kadar yıkılması planlanıyor. Köprünün yıkım çalışmalarının ise bir ay sürmesi bekleniyor. Köprü altındaki esnafa ise tahliye için tebligatlar ulaştırılmaya başlandı. Esnaf ise köprünün yıkılmasına karşı olmadıklarını ancak kendilerine yer gösterilmesini istedi.

Çevre 07.04.2022, 14:08
Yıkılması planlanan 64 yıllık köprü esnafına tebligatlar ulaştı

Zonguldak’ta 64 yıl önce inşa edilen Fevkani Köprüsü’nün 15 Ağustos 2022 tarihine kadar yıkılması planlanıyor. Köprünün yıkım çalışmalarının ise bir ay sürmesi bekleniyor. Köprü altındaki esnafa ise tahliye için tebligatlar ulaştırılmaya başlandı. Esnaf ise köprünün yıkılmasına karşı olmadıklarını ancak kendilerine yer gösterilmesini istedi.

Kent merkezinde 64 yıl önce inşa edilen Fevkani Köprüsü’nün risk taşıdığı gerekçesiyle yıkılması planlanıyor. ODTÜ’nün 2014 tarihli hazırladığı raporunda bakım ve onarım yapılmasına dikkat çekilen köprü; risk sebebiyle 2012 yılında trafiğe kapatıldı. 3 ila 3,5 tona kadar olan araçların 30 kilometre hızı aşmamak kaydıyla 2014 yılında kullanımına açılan köprünün ani çökme tehlikesi bulunması sebebiyle acil olarak yıkılması gerektiğini dile getirilirken köprünün yıkılması için hazırlık çalışmalarına başlandı.

Yıkımı bir ila bir buçuk ay sürmesi planlanan köprünün yerine altyapı, üstyapı bağlantı yolları ile alternatif güzergahlar oluşturulacak. Öte yandan köprü altında hizmet veren esnafa tebligatları ulaştırılmaya başlandı. Ekipler, tanınan sürenin ardından tahliye için esnafa tebligatları teslim etti.

Kentte işyeri bulmanın zor olduğunu anlatan esnaf Ahmet Aksoy, "Tebligatlarımız bütün esnafa ulaştığını zannediyorum. Bu öyle ani bir konu oldu ki elimiz kolumuz bağlandı. Şurada Ağustos-Eylül ayında okul sezonu var. Hazırlık yapıyoruz. Şu anda imalat yapmayı durdurdum. Bundan sonra ne yapacağımızı bilemiyoruz. Köprünün yıkılmasına kimse karşı değil. Güzel bir şeyler oluyor. Başkanımız çalışıyor. O da elinden geleni yapıyor. Başkanımızdan ricamız öncelikle bir yer ayarlanması. Zonguldak kısıtlı bir yer. Yer ayarlanması da zor. Lavuar Alanı’ndan esnafa geçici bir yer ayarlansa ondan sonra köprü yıkılır. Hatta geçen ki toplantıda bu köprü yıkıldıktan sonra arta kalan boş yerlere de başkan dükkan yapılabileceğini söyledi. Acılık’taki yapılan yer için muhatap bulamıyoruz. Dükkan bakıp en azından alıp, taşınma durumu için. Görüşecek kimse bulamıyoruz. İş çok ani oldu, elimiz kolumuz bağlı. Ricamız bizlere geçici bir yer temin edebilirse herkes memnun olacak" diye konuştu.

Köprü altında esnaflık yapan ağabeyi Zafer Coşkun’a ait işyerinin tahliyesi için tebligatın ulaştığını anlatan Taner Coşkun da şöyle dedi:

"Zonguldak için güzel şeyler yapılmak isteniyor ama köprü altı esnafı olarak geleceğe dönük umudumuz yok. Bizi umutlandıracak bir şey yapıldığı yok. Açıklama yok. Bayram arifesinde dükkanlarımıza mal alıp koyamıyoruz. Dükkan tadilat istiyor. Tadilat yapamıyoruz. Geleceğimizin ne olacağı belirsiz. Köprü altında yüzden fazla esnaf arkadaşımız var. Geriye dönük iki seneyi aşkın borçlarımız var. 120 gün sonra kapandıktan sonra ödemelerimizi nasıl yapacağız."

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