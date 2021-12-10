banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik
Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik
Kripto para borsası Bitrota’nın sahibi tutuklandı
Kripto para borsası Bitrota’nın sahibi tutuklandı
Okocha yeniden Kadıköy’de
Okocha yeniden Kadıköy’de
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!

Yeşim, elektrik tüketiminde yeşil enerjiye geçti

“Yeşil fabrika” kimliğiyle çevreye önem veren Yeşim Grup, doğa dostu bir girişime daha imza attı. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) temini için Max Energy firmasıyla iş birliğine giden Yeşim, 2022 yılında tüketeceği elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ederek karbon ayak izini azaltacak.

Çevre 10.12.2021, 12:37
Yeşim, elektrik tüketiminde yeşil enerjiye geçti

“Yeşil fabrika” kimliğiyle çevreye önem veren Yeşim Grup, doğa dostu bir girişime daha imza attı. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) temini için Max Energy firmasıyla iş birliğine giden Yeşim, 2022 yılında tüketeceği elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ederek karbon ayak izini azaltacak.

SA 8000:2014, OEKO-TEX SteP, GOTS, OCS, GRS, RCS ve BCI belgeleriyle ve su tüketimine yönelik yenilebilir enerji sertifikasıyla üretim çalışmalarını sürdüren Yeşim, sıfır atık (Zero Waste) yaklaşımıyla 2023 yılı sonuna kadar kullandığı suyun yüzde 70’ini geri dönüştürmeyi hedefliyor. Geldiği noktada doğa dostu yeni bir adım daha atan Yeşim, ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini Max Energy iş birliğiyle yenilebilir enerji kaynaklarından temin ederek Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikasına (I-REC) da sahip olmuş oldu. Yeşim böylece karbon ayak izini en aza indirme ve “Yeşil fabrika” kimliğini daha da güçlendirme şansı bulacak.

Bugüne dek tüm çalışmalarını sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, yenilenebilir enerjiyi merkeze alan bir yaklaşımla yürüttüklerini ifade eden Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, Max Energy ile gerçekleştirdikleri iş birliği neticesinde Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikasına (I-REC) sahip olduklarını belirtti. Attıkları bu adımla birlikte doğaya karşı olan sorumluluklarını daha ileri bir boyuta taşıdıklarını dile getiren Şankaya, yaklaşık 50 milyon kilovatsaatlik (kWh) elektrik tüketimini doğada güvenle geri dönüştürdüklerini kaydetti. Şankaya şöyle devam etti: “Çevre sorumluluğu bilinciyle daha yeşil bir firmaya dönüşme arzumuz ışığında sağladığımız bu sertifikayla, anlaşma dahilindeki tüm tüketim noktalarında yeşil enerji kullanılacağını taahhüt etmiş oluyoruz. Süreç; gerek firma, gerek çevre, gerekse ülkemiz adına son derece değerli bir kazanım oldu. Geleceğimizin var olması ancak ve ancak doğanın var olmasına bağlı. Bu konuda iş dünyasının tüm temsilcilerine önemli sorumluluklar düşüyor. Sürdürülebilirlik Yeşim Grup’un en önemli temel değerleri arasında. Bu nedenle üretimimizin her aşamasında bu konuya odaklanıyor ve sektörümüze liderlik ediyoruz. ”

“Türkiye’de I-REC sertifikasına sahip firma sayısı az”

Türkiye’nin köklü firmalarından olan Yeşim’in dünyaca ünlü markaların stratejik üretim ortağı olarak çalışmalarına devam ettiğini hatırlatan Max Energy Genel Müdürü Necip Akçınar, “Yeşim mevcut ticarî başarılarının yanı sıra gelecek nesillere olan sorumluluk bilinci ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla yol alıyor. Yeşim, gerçekleştirilen iş birliğiyle 2022 yılında 50 milyon kilovatsaatlik (kWh) elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edecek.” diye konuştu.

Müşterilerine I-REC sertifikası temin eden sektöründe öncü bir enerji tedarik şirketi olarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya sağladıkları için mutlu olduklarını vurgulayan Akçınar, şöyle devam etti:

“Türkiye’de çok az sayıda firmanın sahip olduğu bu sertifika ile karbon emisyonunu azaltmayı, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kullanımını arttırmayı hedefliyoruz. Elektrik üretimi için kullanılan kaynaklar nedeniyle oluşacak karbon salınımının minimuma indirgenmesinin, iklim krizlerinin önüne geçilmesine de katkısı olacağını düşünmekteyiz. Üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesini ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlayan Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikasını (I-REC) müşterilerimiz için temin ederken, yeşil enerjinin her geçen gün öne çıkmasını sağlıyoruz. Toplumun hemen her kesiminde sürdürülebilirliğin önemi artıyor. Bu süreçte müşterilerimizin yanında yer alarak onların çevresel sürdürülebilir politikalarına destek vermeyi de önemsiyoruz.”

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8