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Yeşilyurt’ta karda sokak hayvanları unutulmadı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı yolların ulaşıma açılması için çaba gösteriliyor. Yoğun kar yağışı ve havaların soğuması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yemleme çalışmaları yapılıyor.

Çevre 14.03.2022, 16:00
Yeşilyurt’ta karda sokak hayvanları unutulmadı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı yolların ulaşıma açılması için çaba gösteriliyor. Yoğun kar yağışı ve havaların soğuması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yemleme çalışmaları yapılıyor.

Meteorolojinden alınan bilgiler doğrultusunda Yeşilyurt’un muhtelif bölgelerinde hazır kıta bekleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, pazar akşamı başlayan kar yağışıyla birlikte kar temizleme, yol açma ve tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ise yoğun kar yağışı ve havaların soğuması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yemleme çalışmaları yaptı.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinden oluşan Yeşilyurt Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, Malatya’yı yeniden etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte ilçenin dört bir tarafındaki kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına hız verdi.

Yeşilyurt’un yüksek kesimleri başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda teyakkuz halinde olan Yeşilyurt Belediye ekipleri, yollara savrulan karların buzlanma yapıp kazalara yol açmaması için tüm tedbirleri alırken, iş makineleri gece yarısından itibaren yol açma ve tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.

Sokak, cadde ve kaldırımlarda görev başında olup vatandaşların yağan karın sadece güzelliğini yaşaması için çaba sarf eden belediye ekipleri, özellikle hastane ve sağlık ocaklarının bulunduğu bölgelerde yolların açık tutulması, kaldırımların temiz olması için çaba sarf ediyor.

Bu arada, Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ise kar yağışı altında sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için ilçenin muhtelif yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına kuru mama bırakıyor.

Malatya’nın karın bereketiyle yeniden kavuştuğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yer altı su kaynakları ve barajlardaki doluluk oranını artıran, tarım arazilerinden daha fazla bereketli ürün toplanmasına büyük katkı sunan kar yağışının yeniden başlamasının sevincini yaşadıklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediye ekiplerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Çınar, “Cenab-ı Allah’ın biz kullarına lütfu ve bereketi olan kar yağışının yeniden başlamasının sevincini yaşıyoruz. Barajlarımızın ve yer altı su kaynaklarımızın doluluk oranının artıran, tarım arazilerimizden daha fazla bereketli ürün alınmasına vesile olan kar yağışı pazar akşamından itibaren kentimizde yeniden etkisi gösterdi. Kar yılı var yılıdır. Kar yeter ki yağsın biz temizleriz. Yeşilyurt Belediyesi olarak meteorolojiden aldığımız bilgiler ışığında ekiplerimizi belirleyip, yapılacak çalışmaları daha önceden planlamıştık. Hemşehrilerimizin yağan karın sadece güzelliğini doyasıya yaşamaları için yapılan planlama doğrultusunda ilçemizin muhtelif bölgelerinde hazır kıta bekleyen personelimiz kar yağışının başlamasıyla birlikte kar küreme, yol açma ve kaldırım temizleme çalışmalarına canla başla yürütüyorlar. Bizlerde çalışmaları yakından takip ediyoruz, her hangi bir aksama olmaması içinde gereken önlemleri alıyoruz. Soğuk havaya rağmen işini büyük bir fedakarlıkla yapan personelimiz pazar akşamından itibaren ilçemizin dört bir tarafında canla başla çalışıyor. Şu anda kapalı bir yolumuz, her hangi bir sıkıntıda yoktur. Bize gelen taleplere anında cevap veriyoruz, ekiplerimizi hemen yönlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, ekiplerimiz 7/24 görev başındadır, her bölgede çalışıyoruz. Sahada görev yapan bütün personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mahallelerdeki kar temizleme çalışmalarını takip ederken, esnafları da ziyaret ederek ‘hayırlı işler’ temennisinde bulunup talepleri dinleyen Başkan Çınar, ayrıca kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ekiplerin yemleme çalışması yaptığını da ifade ederken, “Malatya’da kar yağışı ve oluşan soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçemizin muhtelif noktalarında oluşturduğumuz beslenme noktalarına ekiplerimiz tarafından kuru mamalar bırakılıyor. Doğadaki sevimli dostlarımızın soğuktan etkilenmemeleri için ekiplerimiz belirli periyotlarla kış mevsimi boyunca yemleme faaliyetlerine devam edecektir” dedi.

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