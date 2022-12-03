Yeşilöz deresi buz kesti, dere yatağı 6 ay buz pistine dönecek

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı bölgelerde sıcaklık eksi 15 dereceyi geçti. Dereler buz pistine döndü.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyündeki dere yatağı havaların soğumasıyla beraber buz kesildi. 6 ay boyunca buz pistine dönen dere yatağı bu yıl erken dondu. Kar kalınlığının yarım metreye kadar çıktığı yaylada menderesler oluşturan dere yatağı soğuk havaların etkisiyle kış ayları boyunca donuyor. Mevsimin ilk karıyla beraber etkili olan soğuk hava derelerin buz tutmasına neden oldu. Doğa fotoğrafçıları buza dönen dere yatağında fotoğraflar çekerek anın tadını çıkardı.