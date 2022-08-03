Yeşilırmak’ın ıslah çalışmaları başladı

Amasya’da ‘Yeşilırmak Nehri’nin temizlenmesi için hazırlanan ıslah ve projesi çerçevesinde çalışmalar başladı.

Amasya Valiliği, Amasya Belediyesi, Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği ve yerel dinamiklerin ortaklaşa gerçekleştireceği ‘Yeşilırmak Nehri Temizleme, Islah ve Rekreasyon Projesi’ için çalışmalar başladı. Saraydüzü Kışla Binası önünde gerçekleştirilen açılış törenine, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve basın mensupları katıldı.

‘Yeşilırmak yeşil akacak’

Yeşilırmak’ın geçtiği yerlere hayat katan ve güzelleştiren önemli bir su kaynağı olduğunu söyleyen Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı konuşmasında “Öncelikle Amasyalı hemşehrilerimize ve Amasya’yı seviyorum diyen herkese müjdeyi vermek isterim. Bir hayalimizin daha gerçekleşmesinin mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Biz bu şehrin insanlarıyız, bu yollarda yürüdük, gençlik yıllarımız Yeşilırmak kenarlarında geçti. O yıllarda pırıl pırıl akan ırmağımız, son günlerde malum hale geldi. Tabi bizler o geçmiş güzel günleri hayal ederken de Amasya’ya güzellik veren Yeşilırmak’ımızın o zamanki halleri var. Dünyada şehrin ortasından özgün ağırlığı ile akan, bu şehrin görseline güzellik ve huzur vermek için akan tek ırmak Yeşilırmak’tır diye değerlendiriyorum. İnsanlar Budapeşte’den, Viyana’dan bahsederlerken bizim ırmağımızın doğal bir güzellik olduğunu herkese hatırlatmak isterim. Seçim beyannamemizde dile getirdiğim gibi Yeşilırmak yemyeşil akacak, içerisinde doğal hayvan beslenme alanları olacak ve vatandaşımız burayı seyretmekten keyif alacak ve ırmak kenarında huzur bulacaklar demiştik. 2 sene süren pandemi dönemi ardından, maliyeti yüksek olan bu büyük proje için kolları sıvadık ve Tokat üniversitesi ile görüştük. Alanında uzman kişilerce ırmağın geçmiş senelerdeki debi yükseltimini, olası durumlarda hangi şartlarda ırmağın nerelere gelebileceğinin hesabını yaptılar. Yeşilırmak Havza Birliği ile de iletişime geçip daha sonra konuyu Sayın Valimize aktardık. Amasya için çok önemli olan bu projeye Vali Bey’in de desteği ile büyük emek verdik. İl Özel İdaresi, Valiliğimiz, Devlet Su İşleri ve Amasya Belediyemiz ile ortak paydada yüklenici firma olduk ve hayallerimizin en büyük ve en güzel projelerinden olan Yeşilırmak projesine bahçeleriçi mahallemizden temizlemeye başladık. Bu projede hem temizleme hem de değişim hareketi var. Değişimden kastımız ırmağımızın yan kısımlarına rekreasyon alanı yapıyoruz ve yükselti ekleyerek ırmağın yapısını bozmadan kanal içerisine alıyoruz. Oturma ve yürüyüş alanları ile dört dörtlük bir projeye imza attığımız düşüncesi içerisindeyim. Türkiye’deki en uzun ırmak ıslahı konusunda en yeni en güzel ve paylaşımcı bir proje olarak da sadece Amasya’mızın Yeşilırmak projesi vardır bunun da ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Bu günün tarihi Amasya için bir milattır. Başta Sayın Valimiz olmak üzere vekillerimize, Devlet Su İşleri Müdürümüz Turgut Beye ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, Amasya’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Verdiğimiz sözü tutmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz ki her zaman söylediğimiz gibi, bizim sözümüz senettir” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Amasya Milletvekili Levent Karahocagil ve Amasya Valisi Mustafa Masatlı da günün anlamına binaen birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından Yeşilırmak’ın yeşil akması için hazırlanan projenin çalışmalarına başlandı.