Yeşilırmak’ı cazibe merkezine dönüştürecek proje havadan görüntülendi

Anadolu’nun Venedik’i Amasya’nın ortasından geçen Yeşilırmak’ın temizlenip kanal şekli alarak cazibe merkezi haline gelmesi için planlanan proje hızla sürüyor. Nehrin iki yakasında 3 aydır süren hummalı çalışma havadan dron ile görüntülendi.

Amasya Valiliği, Amasya Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) iş birliğiyle uygulanan projenin ilk etabında Amasya-Taşova karayolu köprüsü ile Kunç Köprü arasındaki bölümde 3 ay önce çalışma başlatıldı. İş makineleri ırmak yatağını temizledi. Ardından kamyonlarla taşınan toprak ve taşlarla nehrin iki kıyısına dolgu yapıldı. Böylece su seviyesinin yükselmesi sağlandı. İkinci etapta ise İstasyon Köprüsü ile Şirin Köprüsü arasında aynı çalışma uygulanacak. Tarihi Yalıboyu Evleri ile sur duvarlarının sıralandığı İstasyon Köprü ile Kunç Köprü arasında kalan bölüm ise sit alanı olduğundan proje dışında tutulacak.

Yeşilırmak’ta son 300 yıldaki su hareketliliğinin akademisyenler tarafından incelendiğini belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, nehrin tıpkı gençlik yıllarında olduğu gibi yemyeşil akmasını hedeflediklerini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen projeyle ırmak yatağının daraltılıp kılavuz kanallı yatak düzenlemesiyle su seviyesinin artacağına değinen Mehmet Sarı, “Proje Amasya’ya ayrı bir özellik ve güzellik katacak” diye konuştu. Bu durumun ’Anadolu’nun Venedik’i olarak adlandırılan kentin turizmine de olumlu yansıyacağına vurgu yaptı.