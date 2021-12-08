Yeşilbaş ördekler kampüs içindeki çayı mesken tuttu

Kars’ta yaklaşık 160 kuş türünü barındıran Kafkas Üniversitesi Sulak Alanı, yeşilbaş yaban ördeklerine ev sahipliği yapıyor.

Kars genelinde birçok noktada görülen yeşilbaş yaban ördekleri, özellikle kaçak avcıların hedefi oluyor. Kafkas

Üniversitesi yerleşkesinin ortasından geçen Kars Çayı’nı mesken tutan yeşilbaş ördekler ise burada rahatça yaşamlarını sürdürüyor. Türkiye’deki 468 kuş türünün 160’ını barındıran Kars Kafkas Üniversitesi Sulak Alanı, Türkiye’nin kuş türü açısından da en iyi ikinci kampüsü olma özelliğini taşıyor. Yurtlar ile üniversite arasında bulunan

köprüyü kullanan öğrencilerden rahatsız olmayan yaban ördekleri fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor. Tarihi Demir Köprü’ye gelen fotoğrafçılar, yaban ördeklerini yüzerken fotoğraflıyor.