Yeşil ve mavinin buluştuğu yer ‘Fırnız’

Kahramanmaraş’ın doğal güzelliklerinden biri olan Fırnız mevkiinde yeşil ve mavinin buluşması dron ile görüntülendi.

Onikişubat İlçesinde yer alan Fırnız Mahallesi, vatandaşların yaz mevsiminde uğrak yerlerinden biri olmaya devam ediyor. Engebeli arazisi, dev kayalıkları, büyük ağaçları ve coşkun akan sularıyla adeta kendine hayran bırakan bölgede, yüksek rakımlı dağların arsında süzülen kaynak sular cezbediyor.

Dağların arasından süzülen kaynak sular, hem Fırnız Çayını, hem de civar bölgelerin su ihtiyacını karşılıyor.

Özellikle piknik yapmak isteyenlerin uğrak mekanları arasında bulunan Fırnız bölgesinin eşsiz manzarası dron ile görüntülendi. Görüntülerde, Fırnız’ın etrafındaki dağlar, ağaçlar ve kayaların altından çıkan su kaynakları görüldü.