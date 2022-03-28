‘Yeşil Vatan Tır’ı Muğla’da

Orman Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan tanıtım tırı projesi bu yıl ‘Yeşil Vatan Tırı’ adıyla tekrar hayata geçirildi. Tüm Orman Bölge Müdürlüklerine ziyaret edecek olan ‘Yeşil Vatan Tırı’ Muğla Orman Bölge Müdürlüğündeki programına başladı.

25 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında olacak olan ‘Yeşil Vatan Tırı’nın ilk durağı Muğla Menteşe ilçesi oldu.

Muğla merkez ilçe Menteşe’de halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezi yanına konuşlanan Yeşil Vatan Tırının ilk gün programına Bölge Müdürü Yasin Yaprak da katıldı. Programa eşlik eden Bölge Müdürü Yaprak, öğrencilerle birlikte fidan dikti ve onlara çeşitli hediyeler verdi.

AVM yanında gerçekleştirilen programa Bölge Müdür Yardımcısı Osman Öner, Bilgi Sistemleri Şube Müdürü İsmail Çelik ve Muğla Orman İşletme Müdürü Faruk Tuna Yüksek’te eşlik etti. Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Yeşil Vatan Tırının Muğla’dan sonra Aydın, Marmaris, Köyceğiz ve Fethiye’de de program gerçekleştireceğini söyledi.

Özellikle çocukları ormancılık konusunda bilinçlendirmek amacıyla yola çıkan ‘Yeşil Vatan Tırı’ ilk etapta geçtiğimiz yıl büyük orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde programını gerçekleştirecek. Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden sonra Antalya, Mersin, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş’ta program yapacak olan Yeşil Vatan Tırı daha sonra tüm ülkeyi dolaşacak.

Tırda ormancılıkla ilgili 4 farklı film gösterimi yapılıyor. Türkiye’nin ağaçlarından oluşan ağaç meclisi maketleri sergileniyor. Oluşturulan temsili toprak havuzunda fidan dikimi uygulamalı olarak öğrencilere gösteriliyor. Ziyarete gelen öğrencilere çeşitli hediyeler veriliyor.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak “Orman Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan ‘Yeşil Vatan’ tanıtım tırımız Türkiye turuna Bölge Müdürlüğümüzden başladı. 25 Mert ve 4 Nisan arasında Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde çeşitli ilçelerde, özellikle geçen yıl yaşadığımız yoğun orman yangınlarının bulunduğu ilçelerde tanıtımlarına devam edecek. Bu çerçevede öncelikle ilkokul çağındaki öğrencilerimiz ile tanıtımlarımızı devam etmekteyiz. Buradaki amacımız öğrencilerimize, gönçlerimize orman sevgisini anlatmak, geçen yıl yaşadığımız sıkıntılı orman yangınları nedeniyle farkındalık oluşturmak için dikkatleri bu yöne çekmek amacımız. Burada yaptığımız çalışmalar öğrencilerimize orman ile ilgili sunumlar yapmak ve orman sevgisini anlatan film gösterimlerinde bulunmak, alanda oluşturduğumuz toprak havuzunda fidan dikimini öğrencilerimize anlatmak, öğretmek ve onlarla birlikte fidan dikimi yapmak. Öğrencilerimize çeşitli hediye vererek Orman Haftasını hem kutlamış oluyoruz, ayrıca farkındalık oluşturup öğrencilerimizin orman yanını karşısında nasıl davranmaları gerektiğini, hangi numaraları aramaları ve aradıklarında ihbarı nasıl vermeleri gerektiğini kendilerine anlatıyoruz. Tanıtımlarımızı bu şekilde revam edeceğiz. Bu tanıtımları önemsiyoruz. Bu tanıtımlar sonucunda da ormanlarımızı daha iyi koruyacağız ve orman ile ormancılık ile yaptığımız faaliyetleri gençlerimize anlatmış olacağız” dedi.