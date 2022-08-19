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’Yeşil Vatan Tırı’ Artvin’de

Artvin’e gelen Orman Genel Müdürlüğünün “Yeşil Vatan Tırı”na çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

Çevre 19.08.2022, 12:41 19.08.2022, 12:59
’Yeşil Vatan Tırı’ Artvin’de

Orman Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl birçok ilde yaşanan orman yangınlarının ardından bilinçlendirme amaçlı hazırlanan “Yeşil Vatan Tırı” bu sene Türkiye turuna çıktı. Tur çerçevesinde Artvin’e gelen tırdaki görevliler, Milli İrade Meydanı’nda kurulan alanda çocuklara orman sevgisi aşıladı. Çocuklar ve ailelerinin katılımının yoğun olduğu etkinlikte çocuklar ormanda yetişen ağaçları öğrenirken, orman zararlısı böcekler ve yangında personelin giydiği kıyafetleri inceledi. Tır içerisinde kurulan sinema salonunda çocuklar eğitici videolar izledi, kurulan geçici bahçede fidan dikildi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Artvin Orman Bölge Müdürü Dr. Mimar Sinan Özkaya, "Orman Genel Müdürlüğümüzün gönderdiği ’Yeşil Vatan Tırı’ öğrencilerimize orman sevgisini aşılamak ve faaliyetlerimizi anlatmak için Türkiye’yi dolaşıyor. Tırımızla dağların ardındaki çalışmalarımızın bir kısmını da buraya getirmiş olduk. Bizim fidanlarımız çocuklarımıza doğa sevgisini kazandırıp, fidan dikimini öğreterek, orman zararlılarına karşı mücadele tekniklerini göstererek, ormanda yetişen bitki türlerinin özelliklerini anlatacağız” ifadelerini kullandı.

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