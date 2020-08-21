banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Doğu Karadeniz için kırmızı alarm
Doğu Karadeniz için kırmızı alarm
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Fındık işçiliğinde reform   
Fındık işçiliğinde reform   

Yeşil Çevre, ova için çalışıyor

BURSA OVASI’NI KORUYARAK, ÜRETİME VE BURSA’NIN YEŞİL GELECEĞİNE DESTEK VEREN YEŞİL ÇEVRE ARITMA TESİSİ İŞLETME KOOPERATİFİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET AYDIN, INTERTEK TOTAL QUALİTY ASSURED KURULUŞU YETKİLİLERİNİ AĞIRLADI.

Çevre 21.08.2020, 12:58
3
Yeşil Çevre, ova için çalışıyor

Bursa Ovası’nı koruyarak, üretime ve Bursa’nın yeşil geleceğine destek veren Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, Intertek Total Quality Assured kuruluşu yetkililerini ağırladı.

Korona süreci ile yeniden gündeme gelen temiz çevre konusunda yıllardır çalışan Yeşil Çevre Arıtma Tesisi, Uludağ, Kestel ve Barakfakih organize sanayi bölgeleri olmak üzere İsabey bölgesindeki işletmeler ve Kestel, Gürsu ilçelerindeki yerleşim alanlarından kaynaklanan atık suları arıtarak, endüstriyel atıkları bertaraf edilmesini sağlıyor. Konusunda örnek olma özelliğine sahip kooperatif, yürüttükleri faaliyetlerle dere ve kanalların temiz akmasını ve kentin doğusundaki meyve ve sebze üreticilerinin bahçelerini sulamak için temiz suyu rahatlıkla bulmalarını imkân veriyor.

Yeşil Çevre Arıtma Tesisi Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, dünya çapında markalar adına bölgemizde tekstil sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı firmalara uluslararası düzeyde denetim yapan Intertek Total Quality Assured kuruluş yetkililerini ağırladı. Mehmet Aydın, Intertek Total Quality Assured kuruluşu Sürdürülebilirlik Çözümleri İş Geliştirme Müdürü Yeliz Hacıhaliloğlu ve Atıksu Laboratuvarı Müşteri İlişkiler Yöneticisi Selvihan Elidüzgün’e Yeşil Çevre’nin yürüttüğü faaliyet ve projeleri anlattı. Mehmet Aydın, Kooperatifin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra, yıllardır ülke ekonomisine verdikleri katkı ile lokomotif görevi üstlenen sanayicisiyle Türkiye’nin güzide şehirlerinden olan Bursa ovasını gelecek nesillere temiz bırakmak amacıyla kurulduğunu kaydetti. Bölgelerinin ve Bursa’nın doğasını korumak, üretime temiz çözümler bulmak adına yeni proje ve işbirliklerine her zaman açık olduklarını ifade eden Aydın, ‘Temiz Bursa, Temiz bir Türkiye’dir sloganı ile temiz bir Bursa için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Yorumlar (0)
banner378
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 21 Ağustos 2020
İmsak 04:39
Güneş 06:13
Öğle 13:12
İkindi 16:58
Akşam 20:02
Yatsı 21:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25