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Yeşil Arıkuşu Şanlıurfa bozkırlarında görüntülendi

Türkiye’de yalnızca Güneydoğu Anadolu ve Iğdır’da yaşadığı bilinen Yeşil arıkuşu Şanlıurfa bozkırlarında görüntülendi.

Çevre 18.09.2021, 13:49
Yeşil Arıkuşu Şanlıurfa bozkırlarında görüntülendi

Türkiye’de yalnızca Güneydoğu Anadolu ve Iğdır’da yaşadığı bilinen Yeşil arıkuşu Şanlıurfa bozkırlarında görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, muhteşem güzelliğiyle hayran bırakan Yeşil Arıkuşu’ nun görüntülerini paylaştı. Şanlıurfa Bozkırları’nda görüntülenen Yeşil arıkuşu eski dünyanın çöl ve yarı çöllerinde yaygın bir kuş türü. Türkiye’de yalnızca Güneydoğu Anadolu ve Iğdır’da yaşadığı bilinen bilinen kuş türü Türkiye’nin diğer bölgelerinde de görülen akrabası arıkuşuna göre daha yeşil ve parlak tüylere sahip. Yuvasını kum tepeleri veya kuru dere kıyılarına küçük delikler açarak yapan Yeşil arıkuşu çiftleri kur yaparken birbirine arı ikram ediyor. Bu kuş türü kuşu tropikal Afrika’da geçiriyor.

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