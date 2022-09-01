Yeşil Ankara Demo Günü 7 Eylül’de gerçekleştirilecek

Yeşil ve dijital teknolojilere odaklanılan ve 7 Eylül’de gerçekleştirilecek “Yeşil Ankara” programının bu yıl odak noktası, su atık yönetimi, enerji, tarım ve ulaştırma olacak.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 2022 yılında hayata geçirilen Ankara Yeşil Teknoloji Start-Up’larını Hızlandırma Programı “Yeşil Ankara”, insan merkezli ve sürdürülebilir sanayiye geçiş için yeşil ve dijital teknolojilere odaklanıyor. Bu alanda fark oluşturacak teknoloji girişimlerini destekleyerek güçlerine güç katmak üzere “Yeşil Ankara” 7 Eylül’de, Ankara’da bir ortak çalışma alanında gerçekleştirilecek. Programın bu yılki odak alanları ise su, atık yönetimi, enerji, tarım ve ulaştırma olarak belirlendi.

Gündemin en önemli meselelerinden sürdürülebilirliğe çözüm aramak, yeşil dostu teknolojilerin gelişmesini ivmelendirmek, alanda geliştirilmiş teknolojilerin Ankara’nın öncü kurum ve kuruluşları ile buluşmasına aracılık etmek üzere hayata geçirilen “Yeşil Ankara” programı ile bu alanda çalışan girişimlerin sayısının arttırılması, ihtiyaç alanlarında yeni fikirlerin ve girişimlerin tetiklenmesi ve mevcut yeşil teknoloji girişimlerinin büyüme ve ticarileşme sürecinin hızlandırılması hedeflendi.

Ankara’da gerçekleştirilecek Demo Gününde programı başarı ile tamamlayan 12 şirket ise kamuoyu ile paylaşılacak.