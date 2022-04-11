Yerli tohumla ülkemiz topraklarında yetişen bakliyatlar Bizim Toptan’da satışa sunuldu

Yerli tohum ve sürdürülebilir tarım yöntemleriyle üretilen bakliyat ve pirinç ürünleri Bizim Toptan’ın “Ülker Bizim Topraklardan” serisi ile raflarla buluştu. Ata tohumuyla üretilen dermason fasulye, koçbaşı nohut, kırmızı mercimek, osmancık pirinç, baldo pirinç ve pilavlık bulgur, Bizim Toptan Mağazaları ve Seç Marketler’de müşterilerin beğenisine sunuldu.

Bizim Toptan, Ülker Bizim Topraklardan bakliyat ve pirinç serisi altında yerli tohumla üretilen 6 yeni ürünün satışına başladı. Dermason fasulye, koçbaşı nohut, kırmızı mercimek, osmancık pirinç, baldo pirinç ve pilavlık bulgur farklı büyüklükteki ambalaj seçenekleriyle raflardaki yerini aldı. Serideki tüm ürünlerin üretiminde ülkemiz topraklarında yetişen, kıymetli ve kaliteli yerli ata tohumu kullanılırken sürdürülebilir tarım ilkesi de gözetilerek ülkemizdeki tarım ve çiftçiliğe önemli katkıda bulunuluyor. Bizim Bakliyat ürünleri 1 ve 2,5 kg’lık ambalajlarıyla raflarla buluşurken çok yakında işletmelerin kullanımına uygun 25 kg’lık ürünler de satışa sunulacak. Seride yer alan tüm ürünlerin ambalajlarında ilgili ürünün bu topraklardaki tarihçesi ve üretildiği bölge ile ilgili bilgi yer alıyor. Müşterilere ürünün özellikleriyle birlikte “bizim topraklarımızın hikayesi” de aktarılıyor.

“Türkiye’nin tohumu, toprağı, mahsulü”

Bizim Toptan Pazarlama Direktörü Raşit Çebi, Ülker Bizim Topraklardan bakliyat ve pirinç ürünlerinin satışına Bizim Toptan mağazaları ve Seç Marketler’de başladıklarını belirterek şunları söyledi: “Pandemi sonrası tüm dünyada sürdürülebilir tarımın önemi daha iyi anlaşıldı. Biz de sorumlu üretim anlayışıyla kendi imkanlarımızla, bizim çiftçimizle, bizim tohumumuzla yerel üretimi desteklemeye katkı sağlıyoruz. “Ülker Bizim Topraklardan” serimizin üretiminde atalarımızın geçmişte kullandığı ve herhangi bir işleme maruz kalmadan yüz yıllar önceki haliyle korunarak bugüne ulaşan doğal yerli tohumları kullanıyoruz. Serimizdeki tüm ürünler ’Türkiye’nin tohumu, toprağı, mahsulü’. Yüzyıllardır Anadolu’da kullanılan yerli ata tohumlarından elde edilen vitamin ve mineral bakımından zengin baklagiller, besin içerikleriyle dengeli beslenme için oldukça değerli. Aynı zamanda pişme performansları ve lezzetleriyle, özlemini çektiğimiz yemeklerin eşsiz tadını tekrar sofralarımıza taşıyorlar.”