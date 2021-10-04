Yer sincaplarının drone şaşkınlığı gülümsetti

Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği içerisinde 171 memeli türünden biri olan Anadolu Yersincabı Sincapgiller (Sciuridae) familyasından gelengiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğünün Antalya, Isparta ve Burdur'da sorumluluk alanlarında yapılan koruma, tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında, Isparta'daki doğal yaşam alanlarında drone ile görüntülendi.

Yuvalarına yakın bir bölgeye konulan drone'u fark eden aynı aileden 3 gelenginin şaşkın bakışları görüntülere yansıdı. Yuvalarından zaman zaman çıkıp etrafı kolaçan eden sevimli hayvanlar, uzun bir süre drone'u inceledi.

En büyük tehlike, yaşam alanlarının sürülmesi ve zehirli yemler

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Isparta il sınırları içerisinde yaşayan gelengiler için en büyük tehlikenin, yaşam alanları olan steplerin sürülmesi ve tarım alanı haline getirilmesi olduğu belirtildi. Yine çiftçiler tarafından kullanılan pestisit-zehirli yemlerin de bu tür için başka bir tehlike olduğu aktarıldı.