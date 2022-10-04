Yenimahalleli çocuklardan geri dönüşüme büyük destek

Yenimahalle’de çevre bilincini yükseltmek ve geri dönüşüme katkıda bulunmak amacıyla 7 yıl önce başlatılan ve 70 tona yakın elektronik atık ve atık pilin toplanarak bertaraf edildiği okullararası yarışmalar bu yıl da amacına ulaştı.

Yenimahalle Belediyesi’nin Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ve TUBISAD yetkilendirilmiş kuruluşu ve TBT Elektronik firması işbirliğiyle düzenlenen yarışmalarda en çok e-atık ve pil toplayan okullar ödüllendirildi. 2021-2022 Eğitim Öğretim döneminde hayata geçirilen kampanya kapsamında anaokulundan liseye kadar atık pil için 27 okuldan 4 ton, e-atık içinse 16 okuldan 5 ton atık toplandı.

Ödüller sahiplerini buldu

Atık pil yarışması kapsamında 1000 kilogram atık pil toplayan Dede Korkut İlkokulu 1’inci olurken, 314 kilogram atık pille Şehit Çağdaş Tamkoç Ortaokulu 2’nciliğe hak kazandı. E-atık yarışmasında ise Refika Aksoy İlkokulu bin 450 kilogram atık toplayarak 1’inci oldu.

Yarışmayı kazanan okullara robotik kodlama setleri ve (futbol, voleybol, basketbol toplarından oluşan) top seti Yenimahalle Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkililerince teslim edildi. Bunun yanında yarışmaya katılan tüm okullara ise topladıkları her 50 atık pil için top setleri hediye edildi.

"Atık piller çöpe atılmamalı"

Pillerin içerisinde çinko, kadmiyum gibi insan ve çevre sağlığına zararlı maddeler bulunduğunu hatırlatan yetkililer, “Sadece 1 adet kalem pil 4 metrekare toprağı kirleterek üretim yapılamaz hale getirmekte. Atık piller toprakta yıllarca kalarak toprağın yavaş yavaş zehirlenmesine sebep olmaktadır. Toprakta bazı böcek türlerini yok ederek ekolojik dengenin bozulmasına, yer altı ve yer üstü sularının kirlenmesine neden olduğu gibi görüntü kirliliği de oluşturmaktadır. Ayrıca piller insan sağlığı üzerinde içeriğinde ağır metalleri barındırması sebebiyle kanser, solunum hastalıkları, merkezi sinir sistemi bozuklukları gibi mühim etkileri olabilmekte. Bu sebeple geri dönüşüme tüm ilçe sakinlerimizin desteğini bekliyoruz” diye konuştu.