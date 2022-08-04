Yenimahalle’de metruk yapılar yıkılıyor

Yenimahalle Belediyesi, insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk yapıları yıkarak çirkin görüntülerin önüne geçiyor.

İlçedeki çalışmalar çerçevesinde, Yahyalar Mahallesi Gündoğan Parkı ve 843. Sokak arasında bulunan 10 adet yapı belediye ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkılarak kaldırıldı.

Atıl durumda olan binalarda yıkım işlemi

Yenimahalle Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı yıkım ekipleri, Kayalar Mahallesi Gündoğan Parkı çevresinde atıl durumda bulunan ve kağıt toplayıcılar tarafından işgal edilerek depo olarak kullanılan yapılar için seferber oldu. Metruk yapıların yıkım işlemini gerçekleştiren Yenimahalle’nin ekipleri, yıkımın ardından bölgede çevre düzenleme işlemi de yapacak.

"Planlı ve sağlıklı yapılaşmaya önem veriyoruz"

İmar mevzuatına aykırı ve metruk durumdaki yapılara göz yumulmayacağını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İlçemizde planlı ve sağlıklı yapılaşmaya önem veriyoruz. Yenimahalle’de atıl ve metruk durumda olan 2019 yılında 51, 2020 yılında 135 ve 2021 yılında 39 adet yapıyı yıkarak imar planlarına uygun hale getirdik. Özellikle Demetevler, Karşıyaka, Avcılar, Güventepe, Çiğdemtepe, Kaletepe ve Kayalar gibi bölgelerimizde fazla sayıda metruk yapı bulunuyor. Ayrıca ilçemiz sınırları içerisinde bulunan kentsel dönüşüm ve yenileme projesi çerçevesinde işlemleri biten gecekonduların yıkım işlemlerini sürdürüyoruz” dedi.