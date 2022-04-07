Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattı yeniden hizmete açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle yaklaşık iki yıl önce seferleri durdurulan ve bu nedenle daha sonra ağır bakıma ihtiyaç duyulan Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattını yenileyerek hizmete açıyor.

Pandemi nedeniyle 21 Mart 2020 tarihinde toplum sağlığı gözetilerek ve devlet kurumlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda seferleri durdurulan Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattı, ağır bakım ve onarım çalışmalarından sonra yenilerek 8 Nisan Cuma gününden itibaren yeniden hizmete açılıyor.

Bakım onarım masrafı: 26 milyon 699 bin 592 lira

Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte hattın yeniden hizmete açılması gündeme gelse de ağır bakıma muhtaç kalan teleferik hattı için EGO Genel Müdürlüğü; detaylı tamir, tadilat ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi.

Fransız bir uzmanın hazırladığı rapor da dikkate alınarak EGO Genel Müdürlüğü tarafından işletmede, 20 adet teleferik direğinin ağır bakım onarımı, 105 adet kabin klemens sisteminin yenilenmesi, istasyon içerisinde 575 adet senkron lastiğin değişimi, 6 adet dönüş çarkında ağır bakım onarım çalışması, özel üretim sinyalizasyon kablosunun değişim çalışmaları yapıldı.

Uzmanlarca yapılan manyetik test sonucunda 1’inci etapta birçok noktada onarılamaz hasarların bulunması nedeniyle 1’inci etapta 3 bin 70 metre taşıma-çekme halatının yenilenerek montajı yapılırken, 2’nci etapta ise 3 bin 960 metre uzunluğundaki halat örüm noktalarında onarıldı.

Yapılan geniş çerçeveli tamir, tadilat ve bakım çalışmalarının 4 milyon 848 lirası EGO Genel Müdürlüğü tarafından, 21 milyon 334 bin lirası ise sigorta şirketi tarafından karşılandı. Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattında yapılan ağır bakım ve onarım çalışmalarının toplam maliyeti 26 milyon 699 bin 592 lira oldu.

Haftanın 7 günü hizmet verecek

Yenimahalle-Şentepe Teleferik İşletmesi, haftanın 7 günü 06.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.