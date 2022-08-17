Yenimahalle kendi çiçeğini kendi üretiyor

Yenimahalle Belediyesi, Yakacık Mesire Alanı içerisinde bulunan 2 bin 300 metrekarelik serada kendi çiçeğini kendi üretiyor.

Ankara’nın en yeşil ilçesi olan Yenimahalle’ye toplamda yıllık 2,5 milyon çiçek üretecek olan belediye serası, ürettiği begonya, petunya, tok kadife, vinka, süs lahanası, hercai menekşe gibi yazlık ve kışlık olmak üzere birbirinden farklı türlerden çiçeklerle ilçeyi rengarenk bir görünüm planlanıyor.

Yenimahalle’yi birbirinden güzel çiçekler süsleyecek

Tüm iş kollarında tasarrufu ön planda tuttuklarını dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bordürümüzü, kilit taşımızı, betonumuzu, banklarımızı, hijyen malzemelerimizi, maskemizi, personel kıyafetlerimizi kendimiz üretiyoruz. Hizmet araçlarımız kiralık değil. Biz Yenimahalleli hemşehrilerimizin parasını onlar için harcıyoruz ve devir tasarruf devri. Zaten çiçeğimizi Yakacık’ta yine kendimiz üretiyorduk, daha fazla üretim yapabilmek için seramızı büyüttük. Yenimahalle’nin sokaklarını, parklarını birbirinden güzel çiçekler süsleyecek” dedi.