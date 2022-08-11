Yenimahalle ilaçlanıyor

Yenimahalle Belediyesi, her yaz mevsimi rutin olarak gerçekleştirdiği sinek, böcek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ilaçlama çalışmaları ilçenin tüm mahallelerini kapsayacak şekilde yürütülüyor. Yenimahalle’de parklar, yeşil alanlar, sulak alanlar ve müstakil evlerin bulunduğu mahallelerde, haşere oluşumuna karşı ilaçlama faaliyetlerini yürüten ekipler, ilçe sakinlerinin sineksiz bir yaz geçirmesi için düzenli bir şekilde çalışıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı biyosidal ilaçlar kullanarak ilaçlama faaliyetini sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; 7 adet soğuk sisleme makinesi (ULV) ile sivrisinek ve karasinek türlerinin yaygınlaşmasını engellemek amacıyla her gün ilaçlama yapıyor.

“Çöpleri saatinde ve poşetlenmiş şekilde atalım”

Yenimahalle sakinlerinin sağlığı için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Vatandaşlarımızdan gelen talepleri anında değerlendiren ekiplerimiz halk sağlığı için çalışıyor. Bu süreçte sinek ve böcek türlerinin çoğalmasını engellemek için sakinlerimize de büyük görev düşüyor. Vatandaşlarımızın çöp toplama saatlerine uygun olarak ve poşetlenmiş olarak çöplerini atması, çöp konteynerlerinin kapağını kapatması sinek oluşunu engellemek için büyük önem taşıyor” dedi.