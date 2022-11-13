Yenimahalle Belediyesi kışa hazırlanıyor

Yenimahalle Belediyesi, 20 kar küreme ve tuzlama aracı da dahil tüm hizmet araçlarını kış için bakımdan geçiriyor.

Yenimahalle Belediyesi, ilçe genelinde kış aylarının sorunsuz geçmesi için hazırlıklara başladı. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, hazırlıklar çerçevesinde 20 kar küreme ve tuzlama aracı ile tüm hizmet araçlarını bakımdan geçiriyor. Kışlık bakımları yapılan araçların yağı, suyu, filtreleri, bujileri, fren tertibatları, silecekleri, hortumları, akü ve lastikleri elden geçiriliyor. Ayrıca karla mücadele araçlarının da tuz sericileri ve kar küreme bıçakları bütünüyle bakımdan geçiyor.

“Yenimahalle en güçlü makine parkına sahip”

Yenimahalle’nin çok güçlü bir araç filosu ve makine parkı olduğunu kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Filomuza kattığımız yüzlerce araç ve iş makinesi ile hizmet veriyoruz. Yenimahalle’de, dozerden kepçeye, binek araçlardan otobüse kadar onlarca çeşit araçtan oluşan filomuz, vatandaşlarımızın hizmete kolay ve zamanında ulaşması için 7 gün 24 saat çalışıyor. Kış aylarında vatandaşlarımız evine güvenle ulaşsın diye ekiplerimiz gece gündüz hizmet edecek. Kış mevsimi boyunca çalışmalarda aksaklık yaşanmaması için periyodik olarak araçlarımızın bakımlarını da yine kendi imkanlarımız ve kendi personellerimizle yapıyoruz” dedi.