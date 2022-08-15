Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Bağımsızlığımızın sembolü al bayrağımıza el uzatan, egemenlik haklarımıza dil uzatan, milli varlığımıza göz koyan kim ya da kimler varsa bunun acıklı sonuçlarına en ağır biçimde katlanacaklardır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Türkiye’de ekümenik diye bir kurum ve görev tanımı yoktur. Lozan Antlaşması gereğince, Fener Rum Patriği’nin siyasi ve idari işlerle uğraşmaması, ülkemizdeki Rum-Ortodoks vatandaşlarımıza ruhani hizmet vermesi hüküm altına
Beykoz’da bir restoranın istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında kalan bir kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Yenikapı sahil yolunda oluşan trafik havadan görüntülendi
İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Yenikapı sahil yolunda oluşan trafik havadan görüntülendi.
Çevre 15.08.2022, 12:22
İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Yenikapı sahil yolunda oluşan trafik havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili oluyor. Kentin bir çok noktası yoğun yağış nedeniyle su bastı. Vatandaşlar ver sürücüler zor anlar yaşadı. Yenikapı sahil yolunda oluşan trafik havadan görüntülendi. Aksaray istikametinde trafiğin daha yoğun olduğu görüldü.