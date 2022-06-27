banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu
Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü

Yenice’de ev ve işyerleri sular altında kaldı

Karabük’ün Yenice ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası derelerin taşması sonucu ev ve işyerleri sular altında kaldı. Ibrıcak mevkiinde de karayolu ulaşıma kapandı.

Çevre 27.06.2022, 22:55
Yenice’de ev ve işyerleri sular altında kaldı

Karabük’ün Yenice ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası derelerin taşması sonucu ev ve işyerleri sular altında kaldı. Ibrıcak mevkiinde de karayolu ulaşıma kapandı.

Yenice ilçesinde etkili olan yağışlar derelerin debisini yükseltti. Taşan dereler nedeniyle birçok ev ve işyeri sular altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla iş yerlerine giren suları tahliye etmeye çalıştı. Vali Fuat Gürel de Yenice ilçesine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Öte yandan Ibrıcak mevkiinde derenin taşması nedeniyle karayolu sular altında kaldı. Ulaşıma kapatılan yol nedeniyle trafik alternatif güzergahlardan sağlandı. Yenice’de derenin taşması sonucu sular beraberinde çöpleri de getirdi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu