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Yenice’de afetten zarar gören 8 evin daha yıkım işlemleri başladı

Karabük’ün Yenice ilçesinde Haziran ayında meydana gelen sel afeti nedeniyle daha önce ağır hasar gören 4 ev yıkılırken, yıkım kararı verilen 8 ev daha yıkılmaya başlandı.

Çevre 08.08.2022, 14:25
Yenice’de afetten zarar gören 8 evin daha yıkım işlemleri başladı

Karabük’ün Yenice ilçesinde Haziran ayında meydana gelen sel afeti nedeniyle daha önce ağır hasar gören 4 ev yıkılırken, yıkım kararı verilen 8 ev daha yıkılmaya başlandı.

İlçeye bağlı Tır köyünde Haziran ayının son haftasında Batı Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel afeti sonrası bir ev yan yatarken bazı evler de ağır hasar görmüştü. Bölgede yapılan hasar tespitlerinin ardından köyde tehlike arz eden 4 ev ilk etapta yıkıldıktan sonra dere yatağına yakın alanda yer alan diğer evler için de yıkım kararı verilerek vatandaşların evleri boşaltması söylenmişti. Ekipler yakım kararı verilen 8 evin daha yıkım işlemlerine başladı.

Bölgede hasar tespit tutanaklarına bağlı olarak yıkım işlemlerinin devam edeceği öğrenildi.

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