Yenice ormanlarında sonbahar güzelliği

Türkiye’nin en büyük blok ormanlarına sahip Karabük’ün Yenice ilçesinde sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçlar renk cümbüşüne büründü.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak gösterilen Yenice ilçesinde, sonbahar bir başka yaşanıyor. Dünyada çok az ormanda görülebilecek kadar çok sayıda ağaç, bitki ve hayvan türünü barındıran orman ekosistemine sahip olan Yenice Ormanları, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Yenice ormanlarında ilkbahar ve yaz boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtü, sonbaharın gelmesiyle yerini sarının ve kırmızının tonlarına bıraktı. Ağaçları, derin vadileri, akarsuları ve barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle doğa severlerin uğrak yeri olan Yenice Ormanları, sonbaharın gelişinin ardından ortaya çıkan renk cümbüşüyle eşsiz bir görüntü oluşturuyor. Doğa tutkunlarına keyifli bir zaman yaşatan Yenice Ormanları, eşsiz güzelliği ile insanları mest ediyor.