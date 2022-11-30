Yeni yönetmelikle gürültü sorunu kaynağında çözülecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği” hazırlandı. Yayımlanan yönetmelikle çevresel gürültünün kaynağında çözülebilmesi amaçlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği” hazırlandı. Hazırlanan taslak yönetmelikle ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nde yer alan eğlence yerleri ile ilgili bazı hükümlerin Danıştay kararı ile iptal edilmesi nedeniyle yönetmeliğin uygulanmasında sıkıntılar meydana geldiği ve yönetmelikle çevresel gürültünün kaynağında çözülebilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Yeni yönetmelikle şehre özel gürültü yönetimi, açık hava etkinliklerine yüksek ses ayarı, havai fişeğe izin şartı, gürültüye “sürekli izleme sistemi”, şantiyelere zaman ayarı, tarihi yapılara “gürültü” kalkanı, 81 ile gürültü haritası konularında düzenlemeler yapıldı. Buna göre müzik yayını yapan iş yerlerinin çalışma saatleri yaz ve kış dönemi, yörenin özellikleri, stratejik gürültü haritaları ve eylem planları dikkate alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilecek. Ayrıca açık havada gerçekleştirilen etkinliklerin 10.00-01.00 saatleri arasında yapılması kararlaştırılırken, havai fişek kullanımı için zaman ve mekan bildirilerek mahalli mülki amirlikten izin alınması zorunluluğu getirildi. Yönetmeliğe göre müzik yayını yapan iş yerlerine hazırlanan akustik raporlar doğrultusunda müzik yayın izni verilecek, akustik raporların aynı takvim yılı içinde 3 ihlali durumunda müzik yayın izni iptal edilecek.

‘Sürekli İzleme Sistemi’ ile müzik yayını yapan iş yerleri ve deniz araçlarına kurulacak olan ses gücü sınırlayıcı sistemler ve Bakanlığın elektronik olarak bilgilendirileceği sürekli izleme sistemleri ile gürültünün kaynağında kontrolü ve gürültü kaynaklarının sürekli takibi sağlanmış olacak. Müzik yayını yapan deniz araçları için müzik yayını yapılabilecek sahaların sınır koordinatları İl Mahalli Çevre Kurul kararı ile belirlenecek, belirlenen koordinatlar dışında faaliyet gösterilmesi durumunda idari yaptırım uygulanacak. Müzik yayını yapan deniz araçlarından yayılan çevresel gürültü düzeyinin İl Müdürlüğü tarafından kıyıda belirlenen noktalarda ‘Sürekli İzleme Sistemi’ marifetiyle takip edilmesi sağlanacak. Şantiyelere zaman ayarı çerçevesinde yerleşim alanlarındaki şantiye faaliyetlerinin süreklilik arz etmemesi ve dönemsel gerçekleştirilen faaliyetler olması sebebiyle bu faaliyetler 10.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Tarihi yapılara ‘gürültü ve titreşim kalkanı’ çerçevesinde tarihi ve doğal yapıların bulunduğu bölgelerde titreşim sınır değerlerine yönelik çevresel titreşim sınır değerleri düzenlenmiş olup, belirlenen bu sınır değerler tarihi ve doğal yapıların bulunduğu alanlarda yapılacak hassas titreşim ölçümleri ve bilimsel çalışmalar ile kısıtlanabilecekr. 81 ile Gürültü Haritası çerçevesinde stratejik gürültü haritaları olmayan illerde stratejik gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planları üç yıl içerisinde hazırlanacak ve Bakanlıkça hazırlanan akustik raporların, stratejik gürültü haritalarının ve stratejik gürültü eylem planlarının yer alacağı veri tabanı oluşturulacak.

Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşleri ve katkıları alınarak hazırlandı.