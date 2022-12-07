Yeni mezar yeri açmak için ağaçları kesip, eski mezarları tahrip ettiler

Manavgat ilçesinde Gündoğdu Mahallesi muhtarı, yeni mezar yeri açılması, mezarlıkta bulunan ve yangından zarar gören ağaçların kesilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesine başvurdu. Muhtarın talebini değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, mezarlıktaki ağaçların kesilmesi için taşeron firma ile anlaştı. Mezarlıkta yangından zarar gören ağaçların yanı sıra yeşil ağaçlar da kesilirken, işçilerin dikkatsizliği sonucu tarihi mezarlar da zarar gördü. Yeşil ağaçların kesilmesine ve tarihi mezarların zarar görmesine mahalle sakinleri tepki gösterdi.

"Dedelerimiz bile tam tarihini bilmiyor"

Mezarlığın tarihi olduğunu belirten Gündoğdu Mahallesi sakinlerinden Mehmet Erdem, “Dedelerimiz bile tam tarihini bilmiyor. Ben 43 yaşındayım. Aklım erdi ereli burası mezarlık. Geçen sene yazın buranın bir bölümü yandı ama o ağaçları kestiler. Şimdi de yeşil, zarar görmemiş ağaçları kesiyorlar. Herkesi aradım ama ulaşamadım. Yeşil ağaçları komple kesiyorlar” dedi.

Gündoğdu Mahallesi Muhtarını ağaçların kesildiği tarihi mezarlığa davet eden mahalle sakinlerinden Mehmet Deniz, “Muhtar tüm çağrılarımıza rağmen buraya gelip mezarlığa sahip çıkmıyor. Kesime yanmamış ağaçlardan başlamışlar. Temizlik yapacaklarmış, mezarlık temizliği böyle mi olur? Temizlik yapılacaksa insanlarla girilir yapılır. Traktörlerle mezarlığın üstü çiğnenerek, kırarak yapılmaz. Burası tarihi mezarlık. Benim çocukluğum burada geçti. Yandı üzüldük ama yanmış ağaçları değil yanmamış ağaçları kesiyorlar. Vicdanı rahatsa milletin ben bir şey demeyeceğim. Vicdan olacak önce bir insanda. Yanmış ağaç kesilmiyor. Yanmamış ağaçtan başlanıyor” dedi.

"Burası eski bir mezarlık, belki 500 yıllık bir mezarlık"

Geçmişte Gündoğdu’da muhtarlık yaptığını belirten Bekir Erdem ise, “1973’de muhtar oldum. Burada hiç çam yoktu. Ben burayı yasakladım. Yasaklayınca her taraf çam oldu. Biz buranın koruyucusuyduk. Yeşil alan diyorlar, yeşil alanı kesiyorlar. Burası eski bir mezarlık. Belki 500 yıllık bir mezarlık. Buraya hiç cenaze koyulmadı. Bu yeşilliği neden kesiyorlar? Böyle inceyken kesmenin ne anlamı var” dedi.

Mezarlıkta kesim yapan işçiler, mahalle sakinlerini ve çekim yapan basın mensuplarını görünce iş makinelerini kamyona yükleyip uzaklaştılar. Olayla ilgili çalışma başlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi, taşeron firmaya idari para cezası uyguladı. Alanın mezarlık olabilecek şekilde yeniden düzenlenip tohumlama çalışması yapılacağı ve kesilen ağaçların yerine de fidan dikileceği bildirildi. Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü tarafından da belirlenenin üzerinde ağaç kesmekten firmaya idari para cezası verildi.