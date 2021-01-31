Yeni haftada soğuklar bitiyor sağanak yağış geliyor

Meteoroloji yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yeni haftayla birlikte yurtta hava sıcaklıkları yükselişe geçecek, sağanak yağış yer yer etkili olacak. Yarın Trakya, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’da sağanak yağış bekleniyor.







YAĞIŞLAR BUGÜN DE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu(Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Antalya,Sivas, Nevşehir, Isparta, Niğde, Kayseri, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu’un iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YÜKSEK KESİMLERE YOĞUN KAR UYARISI

Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde kuvvetli sağanak Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.