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Yeni hafta yağışla başlayacak…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yağış görülecek, yarın ise yeni hafta İstanbul ve çevresinde sağanak yağışla başlayacak. Haftanın ilerleyen günlerinde yağış yurda yayılacak.

Çevre 06.06.2021, 11:14
Yeni hafta yağışla başlayacak…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor ancak yarın İstanbul ve çevresinde yağışlı bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Haftanın ilerleyen günlerinde yağışlar etki alanını genişletecek ve Anadolu’nun önemli bir kısmında da görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Tokat çevreleri ile Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması beklenmektedir.

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24°
parçalı az bulutlu