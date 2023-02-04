Yeni doğan kuzular donmasın diye evde bakıyorlar

Bolu’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Öztürk ailesi, yeni doğan kuzularına soğuktan donarak telef olmasın diye evlerinde bakıyor.

Mudurnu ilçesine bağlı Mangırlar köyünde Alaaddin Öztürk (51), Necmiye Öztürk (49) ve Ahmet Emir Öztürk (10) ailesi hayvancılık yaparak geçimini sağlıyor. Bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle hayvancılık yapan Öztürk ailesinin işleri biraz daha zorlaşıyor. Soğuk havada yeni doğan kuzuları telef olmasın diye Öztürk ailesi yavrulara evinde bakıyor. Öztürk ailesi, kış ayında ikiz doğuran koyunları ‘Bahar’ın ‘Ceylan’ ve ‘Osman’ ismini verdikleri kuzularını evine aldı. Daha sonra aniden doğum yapan boncuk adındaki koyun telef oldu. Koyunun yavrusuna öksüz adını veren aile onu da evinde beslemeye başladı.

“O benim her şeyim”

Hayvanları çok sevdiğini söyleyen Ahmet Emir Öztürk, “Okula gidip gelirken beni gözlüyor. Bana çok alıştı çok seviyorum siyah beyaz olması da çok güzel. Her gün annesi olmadığı için onu daha bir başka seviyorum ve besliyorum biberonla süt veriyoruz. Çok güzel o benim her şeyim küçükken daha tatlı oluyorlar” dedi.

“Evde bakıyoruz”

Havanın soğuması ile kuzuların donmaması için evde baktıklarını belirten Alaaddin Öztürk, “Ben çiftçiyim köyde hayvanlarla uğraşırım koyun keçilerimle ihtiyaçlarımızı alırız bu yavrular yeni oldu. Şimdi kuzulama mevsimi, bazısı ikiz oluyor bazısının annesi ölen oluyor. Ailece bunları seviyoruz evde bakıyoruz, doyduktan sonra ikizleri annesinin yanına bırakırız. Öksüz yanımızda durup annesi olmadığından biberonla besliyoruz. Çocuklar çok seviyorlar sevilmeyecek gibide değiller hayat bu işte devam ediyor biraz zahmetli olsa da çok seviyoruz” diye konuştu.

“Bebek gibi bakım istiyorlar”

Necmiye Öztürk ise “Hayvanlarımız yeni doğunca donmasın diye evde bakıyoruz, biraz büyüdüğünde annelerinin yanına bırakırız onlar bebek gibi bakım isterler çok seviliyorlar” ifadelerini kullandı.