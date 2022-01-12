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Yeni bir endemik bitki türü keşfedildi

Bolu Yedigöller Milli Parkında yapılan çalışmalarda yeni bir endemik bitki türü keşfedildi. Bartın Üniversitesinde Öğretim Üyesi Dr. Bilge Tunçkol ve ekip arkadaşları tarafından keşfedilen bitkinin oldukça sınırlı bir alanda, bazaltik ve kireçtaşı kayalık habitatlarda bulunduğu ifade edildi. Bilim dünyasına kazandırılan bitki türü ile ilgili bilimsel yayın, dünyanın önde gelen prestijli dergilerinden olan “Phytotaxa”da yer alırken keşfedilen türün endemik bir bitki olarak koruma altına alınması için çalışma başlatıldı.

Çevre 12.01.2022, 09:26
Yeni bir endemik bitki türü keşfedildi

Bolu Yedigöller Milli Parkında yapılan çalışmalarda yeni bir endemik bitki türü keşfedildi. Bartın Üniversitesinde Öğretim Üyesi Dr. Bilge Tunçkol ve ekip arkadaşları tarafından keşfedilen bitkinin oldukça sınırlı bir alanda, bazaltik ve kireçtaşı kayalık habitatlarda bulunduğu ifade edildi. Bilim dünyasına kazandırılan bitki türü ile ilgili bilimsel yayın, dünyanın önde gelen prestijli dergilerinden olan “Phytotaxa”da yer alırken keşfedilen türün endemik bir bitki olarak koruma altına alınması için çalışma başlatıldı.

Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu Ormancılık Programı Öğretim Üyesi Dr. Bilge Tunçkol ile Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Neval Güneş Özkan, Bolu Yedigöller Milli Parkı Gurbetkayası mevkiinde “Aubrieta” türü olan yeni bir bitki keşfetti.

Dünyada ilk kez görülen bitki türü için Missouri Botanical Garden’dan Prof. Dr. Ihsan A. Al-Shehbaz ile birlikte keşfi gerçekleştiren kişilere atfen “Aubrieta necmi-aksoyi Tunçkol, N. Özkan & Al-Shehbaz” ismi verildi.

Dr. Bilge Tunçkol, Dr. Neval Güneş Özkan ve Prof. Dr. Ihsan A. Al-Shehbaz tarafından bilim dünyasına kazandırılan bitki türü ile ilgili bilimsel yayın, dünyanın önde gelen prestijli dergilerinden olan “Phytotaxa”da yer aldı.

"Dünya için yeni bir tür olarak kayıtlara geçti"

Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tunçkol dünyada ilk kez görülen endemik türle ilgili yaptığı açıklamada, “Bolu ili Yedigöller Mili Park sınırları içerisinde toplanan bitki örneklerinin daha sonrasında Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu ve Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu Herbaryumunda yapılan detaylı çalışmalarda yeni bir takson olduğu keşfedilmiştir. Sonrasında bu türle ilgili çalışmalar detaylandırılmıştır. Amerika’da Missouri Botanical Carden’da bu konu üzerinde uzman olan Prof. Dr. Ihsan A. Al-Shehbaz ile birlikte çalışmalar detaylandırılarak yürütülmüştür. Sonrasında bitkinin Dünya için yeni bir endemik takson olduğuna karar verilmiştir.” dedi.

‘Aubrieta necmi-aksoyi’ ismiyle tanıtıldı

Keşfedilen bitkinin oldukça sınırlı bir alanda görüldüğünün altını çizen Dr. Tunçkol, “Bu çalışmaların sürdürülmesinden sonra bitkinin isimlendirilmesi kısmında benim doktora çalışmamı yürüttüğüm ve yine makalede ortak çalışmayı yaptığımız diğer arkadaşım Neval Güneş Özkan’ın birlikte doktora yürüttüğümüz hocamız Prof. Dr. Necmi Aksoy’a bitkiyi atfen isimlendirmiş bulunmaktayız. Bitkimiz bilim dünyasına ‘Aubrieta necmi-aksoyi’ ismiyle tanıtılmıştır. Bitki Brassicaceae familyasına ait bir obrizya türüdür. Özellikle kayalık habitatlarda yer örtücü bir süs bitkisi olarak kullanım potansiyeline sahip bitki için önümüzdeki dönemlerde yeni çalışmalar yapılması muhtemeldir. Dünyada bu obrizya cinsine ait 22 takson bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan bu taksonla birlikte bu sayı 23’e yükselmiştir. Dünya çapında bu bitkinin endemik olduğu ve yeni bir tür olduğu yapılan makale ile de kanıtlanmıştır.” İfadelerinde bulundu.

"Rektör Uzun tebrik etti"

Bartın Üniversitesinde bölgeden başlayarak ülkemizin kalkınmasına değer katmak için yoğun gayret sarf edildiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Bartın Üniversitesi olarak bilimsel üretkenliğimizi her geçen gün artırıyor, bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına değer katıyoruz. Sürdürülebilir bir gelişim anlayışıyla devam ettirdiğimiz yolculuğumuzda hep daha iyisini hedefliyoruz. Bu doğrultuda yeni bir bitki türünü daha bilim dünyasına kazandıran Ulus Meslek Yüksekokulumuzdan Dr. Öğr. Üyesi Bilge Tunçkol ile birlikte Dr. Öğr. Üyesi Neval Güneş Özkan ve Prof. Dr. Ihsan A. Al-Shehbaz’a tebrik ediyorum. İş birliği içerisinde sürdürülen çalışmalara katkıları için Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Nigar Demircan Çakar’a da teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

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