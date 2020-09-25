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Yemeğin davetsiz misafiri "Tilki"

TUNCELİ’NİN OVACIK İLÇESİ’NDE YEMEĞİN DAVETSİZ MİSAFİRİ TİLKİ OLDU

Çevre 25.09.2020, 12:04
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Yemeğin davetsiz misafiri "Tilki"

Tunceli’de açık alanda yemek yiyen arkadaşların misafiri aniden ortaya çıkan tilki oldu. Verilen yiyeceklerle karnını doyuran tilki, daha sonra geldiği ormanlık alana döndü.

Ovacık İlçesindeki bir restoranda akşam yemeği yiyen arkadaşların beklenmedik misafirleri oldu. Ormanlık alandan gelen bir tilki, sofradan kendisine verilen yiyeceklerle karnını doyurduktan sonra yeniden ormanlık alana döndü. Tilkinin karnını doyurduğu anlar ise, Doğa Aktivisti İsmail Ateş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Yemek yedikleri esnada bir tilkinin yanı başlarına kadar geldiğini söyleyen Ateş, “Misafirimizin karnını doyurmadan yollamak olmazdı. Önceleri tedirgin davranan tilki daha sonra elimizden yiyecek almaya başladı. Karnını doyurduktan sonra yeniden ormanlık alana gitti. Ben de o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldım” dedi.

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