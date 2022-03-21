Yem bulmakta zorlanan yılkı atları ovaya indi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ve Şuhut ilçeleri arasında bulunan Kumalar Dağı’nda yaşayan yılkı atları, devam eden olumsuz hava şartlarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanınca ovaya indi.

Kış mevsimi zorluklarının yaşandığı Kumalar Dağı’nda yaşayan yılkı atları yaşanan kar yağışı sonrası yiyecek bulmak için ovaya indi. Anadolu’da yazın köy işlerinde kullanılan kişilerin yem vermemek için doğaya salmasıyla yabanileşen ve doğada hayatta kalma mücadelesi veren yılkı atları Sandıklı Bekteş köyü yakınlarındaki ova ve tarım arazilerine indi. Gruplar halinde bulunan ve sayıları yüzlerce olan yılkı atların kışı geçirebilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından zaman zaman doğaya yem bırakılsa da yoğun kar yağışı nedeniyle dağda yaşamakta güçlük çekiyorlar. Yılkı atlarının zaman zaman dağdan biraz daha ılıman olan ova ve tarım arazilerine indikleri gözlendi. Yanlarında yavrularıyla ovaya inen yılkı atları vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.